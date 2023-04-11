ما الدعاء المستجاب في ليلة القدر؟ دار الإفتاء توضح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الدعاء في ليلة القدر، من أهم الأعمال التي يحرص المسلمون على تأديتها في هذا اليوم، فلم يتبق سوى أيام قليلة على انتهاء رمضان، وتعد ليلة القدر من أهم الليالي الرمضانية، لذا فالمسلمون يحرصون على معرفة الدعاء المستجاب في ليلة القدر لترديده.

وتعد ليلة القدر من الليالي الوترية، وهي أيام فاضلة، أقسم الله تعالى بها في كتابه في قوله: «وَالْفَجْرِ وليَالٍ عَشْرٍ» الفجر: 1، 2، كما أخبرنا سيدنا رسول الله ﷺ عن فضل العمل الصالح فيها، فقال: «ما العَمَلُ في أيَّامٍ أفْضَلَ منها في هذه» -يعني عشر ذي الحجة- قالوا: ولا الجِهادُ؟ قالَ: «ولا الجِهادُ، إلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخاطِرُ بنَفْسِه ومالِه، فلَمْ يَرْجِعْ بشَيءٍ»، أخرجه البخاري.

وتستعرض «هن» في التقرير التالي، الدعاء المستجاب في ليلة القدر، يقينا بأن الله سيحط به عن سيئاتنا، ويغفر لنا ذنوبنا، ويتقبل من جميع المسلمين الدعاء.

الدعاء المستجاب في ليلة القدر

وعن الدعاء المستجاب في ليلة القدر نشرت دار الإفتاء المصرية على الصفحة الرسمية للدار، الأدعية الآتية:

_ اللَّهُمَّ صلّ صلاةً كاملةً وسلّمْ سلامًا تامًا على نبىٍ تنحلُ به العقدُ وتنفرجُ به الكُرَبُ وتُقْضَى به الحوائجُ وتُنَالُ به الرغائبُ وَحسنُ الخَوَاتِيم ويُستسقى الغمامُ بوجههِ الكريمِ.

_ اللهم بحق هذه الليلة المباركة، اعف عنا، واغفر لنا، وسع في أرزاقنا، تجاوز عن سيائتنا، وارزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، وانظر لنا نظرة الرضا، اجعلنا في جوارك، وسدد دين كل مديون، وارزقنا جوار الحبيب المصطفى.

_ اللهم اشف كل مريض، واجبر كسر قلوبنا، وأعنا على طاعتك، واكفنا شر خلقك، وبارك لنا في أرزاقنا، وفي أزواجنا وزوجاتنا، وفي ذرياتنا.

_ اللهم ارزقنا شفاعة نبينا، وارزقنا رؤية حبيبنا، وارفع عنا الوباء والبلاء، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب.

_ اللهم ارزق أمهاتنا وزوجاتنا جبالًا من الحسنات على ما قدموه لنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» أخرجه الترمذي وصححه النسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم.

دار الإفتاء المصرية عن الدعاء المستجاب في ليلة القدر

وفي فيديو شاركته دار الإفتاء المصرية عبر صفحة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أوضح فيه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بالدار، الدعاء المستجاب في ليلة القدر، كما ورد عن النبي، حيث ذكر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»

وذكر «عويضة» أن الدعاء المستجاب في ليلة القدر، أن غاية مراد العبد أن يعفو الله تبارك وتعالى عنه، فإذا عفى أصلح لك الأحوال، أزال ذنبك وستر عيبك وأسكنك جنته، وفتح لك أبواب الخير وأغلق عنك أبواب الشر.

وتابع أمين الفتوى حديثه عن الدعاء المستجاب في ليلة القدر كما ورد عن النبي، حيث أوضح أنه «كان أحد الصالحين يدعو ويقول اللهم ارضي عنا فإن لم ترضي عنا فاعف عنا فإن السيد قد يعفو عن عبده وهو غير راضٍ عنه دعاء فيه خير وبركه ودعاء الصالحين لأنهم كانوا يعرفون كيف يتاجرون مع الله بالكلمة، يتاجرون مع الله بالأفعال الطيبة.

أهم الأدعية المستجابة في ليلة القدر

الدعاء المستجاب في ليلة القدر، بإمكانه أن يغير أحوال الإنسان من الشر إلى الخير، ويرفع عنه الهموم، ويمكن أن يقول المسلم في الدعاء المستجاب في ليلة القدر، الأدعية التالية:

الحمد لله دائما وأبدا والحمد لله والشكر لله والفضل لله عز وجل، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك ونور وجهك العظيم، يارب الجود والكرم يا خير الجوادين ويا خير الراحمين، يا الله يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا رب العالمين اكشف عنا في هذه الليلة المباركة جميع الأمراض، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة.. ربنا إننا ندعوك بما اشتدت به فاقتنا، وضعُفت قوتنا، وقلت حيلتنا، فاللهم ربنا ارحمنا وأغثنا، والطفبنا، وتداركنا بإغاثتك.

اللهم إني أسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم.