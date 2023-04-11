أكلات عيد الفطر.. «دلعي ولادك بوصفات شهية وعلى قد الإيد»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

منيو أكلات عيد الفطر المبارك وأشهرها في الوطن العربي.. «خلي سفرتك متنوعة»

نوعي في أكلات عيد الفطر.. أطباق شهية «حلو وحادق»

أفضل أكلات أول أيام عيد الفطر 2021.. عليكي بالبشاميل والفتة

طريقة عمل الكحك بطريقة سهلة.. وصفات غير مكلفة من الشيف سالي فؤاد

يحرص المسلمون على تناول العديد من الوجبات الشهية التي تتنوع ما بين الحلو والمالح، خلال عيد الفطر الذي يفصلنا عنه أيام قليلة، وعلى موعد مع انتهاء شهر رمضان الكريم، الذي كان يضم أشهى الأكلات والوصفات الرمضانية، لذا تحاول الأمهات إعداد أكلات عيد الفطر بما لذ وطاب لأطفالها وأسرتها، وللعزومات واستقبال الأهل والأحباب كما هو عادة البعض خلال أيام العيد.

تعتبر أكلات عيد الفطر من الطقوس الأساسية والتي يحرص على تناولها المسلمون بعد انتهاء شهر رمضان الكريم، ويُقدم «هُن» لربات المنازل وصفات سهلة وفي المتناول خلال السطور التالية، وفق الشيف سالي فؤاد والشيف نجلاء الشرشابي.

اللحم والفتة

يحرص العديد من الأشخاص على تناول اللحوم والفتة في أول أيام عيد الفطر، بعد العودة من أداء الصلاة، والتي يتجمع حولها الأسرة.

ونقدم لكم طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم

المقادير

أرز أبيض

لحمة مسلوقة

مرقة لحمة

خبز مقطع مكعبات صغيرة

زبدة

ثوم

عصير طماطم

ملح

خل

فلفل أسود

خطوات طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم

الخطوة الأولى: سلق اللحمة مع الحبهان، والملح، والزنجبيل، وورق اللورا.

الخطوة الثانية: تحضير الأرز بالشكل المعتاد.

الخطوة الثالثة: تحمير الثوم في ملعقتين من الزبدة، ومن ثم إضافة إليها ربع كوب من الخل، والملح، والفلفل، وعصير الطماطم، واتركيهم حتى تمام التسبيك.

الخطوة الرابعة:تحميص الخبز المقطع في الزبدة.

الخطوة الخامسة: تحمير اللحمة المسلوقة في الزبدة أيضا.

الخطوة السادسة: وضع في الصينية طبقة من العيش المحمص والصلصة، ثم طبقة من الأرز، ثم الصلصة، ثم ترص اللحمة وتغطى بالصلصة، وأدخليها الفرن لمدة 15 دقيقة على نار هادئة.

المخبوزات والمعجنات

تعتبر فطرة العيد من الأساسيات التي تجدها في كل منزل في شتى محافظات مصر، ولعل من أشهرها الكعك والبسكويت والبيتيفور والغُريبة بمختلف الأشكال والأصناف، ما بين السادة والمحشو سواء بالعجوة أو الملبن أو الشوكولاتة والقرص.

طريقة عمل البسكويت في العيد

كوبان مع السكر المطحون

كيلو من الدقيق الأبيض المنخول

5 بيضات

فانيليا

ربع كيلو من السمن

نشادر

نصف كوب من الحليب

البسكويت على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي

- الخطوة الأولى هي مزج السمن مع السكر ونضع الفانيليا والخمسة بيضات للحصول على خليط ذات لون موحد الانسيابي.

- الخطوة الثانية هي وضع الدقيق على المزيج، ثم النشادروعليه الحليب ونخلط جميع المكونات معًا حتى نحصل على عجينة البسكويت المميزة.

- نضع العجينة داخل كيس الحلواني، واستخدامه في تشكيل بسكويت العيد ورصه داخل الصواني.

- فرد العجينة وتقطيعها بشكل طولي ثم وضع زخرفة عليه باستخدام شوكة، يدخل البسكويت الفرن حتى تمام النضج، ثم بعد ذلك يتم استخراجه وتركه ليهدأ ثم تخزينه في أحد علب حفظ الحلويات.

الكعك في العيد

المقادير

3 أكواب من السمن.

كيلو دقيق.

رشة ملح.

3 أكواب من الحليب الدافيء.

ملعقة كبيرة من رائحة الكحك.

سكر بودرة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

طريقة العمل

- الخطوة الأولى: خلط المقادير كلها جيدًا مع الدقيق، ثم يمكن تسييح 3 أكواب السمن على النار، ثم ضعيها على الدقيق والمكونات المتجانسة.

- الخطوة الثانية:تقطيع العجين إلى كرات متشابهة مع نقشها لإضفاء مظهر جمالي لها.

- الخطوة الثالثة: حشو الكحك الناعم بأي حشوة تريدينها.

- الخطوة الرابعة: إحضار صينية ورص الكعك بها بانتظام، مع تركها لمدة 60 دقيقة كاملة حتى يتخمر جيدًا وملاحظة تضاعف حجمه.

- الخطوة الخامسة: أدخلها الفرن المجهز، وتركها حتى تمام النضج.

- الخطوة الأخيرة:عندما يتغير لونه ويصل إلى الذهبي، اخرجيها من الفرن ورشها بسكر البودرة، وقدميها.

طريقة عمل الغريبة الشيف سالي فؤاد

المقادير

كوب ونصف دقيق

نصف كوب نشا

1 كوب زبد

1/2 كوب سكر بودرة

ملعقة صغيرة فانيليا

بيضة

عين جمل أو لوز أو فستق لـ(التزين)

طريقة عمل الغريبة

الخطوة الأولى: إحضار العجان ونضرب الزبدة جيدا مع الفانيليا، مع إضافة السكر تدريجيا، مع الاستمرار في الخفق.

الخطوة الثانية: صب الدقيق والنشا للمزيج السابق تدريجيا، مع الاستمرار في العجن.

الخطوة الثالثة:إحضار قالب الفرن وفرد ورق زبده، ثم تشكل العجينة على هيئة كرات وتوزيعها في قالب الفرن.

الخطوة الرابعة: يضغط على العجينة بالأصبع لعمل حفرة عميقة بها، ثم يوضع بها قطعه المكسرات أو البومبوني التى تستخدم للتزين.

الخطوة الخامسة: إدخال القالب في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 15 دقيقه.

الخطوة الأخيرة: تترك لتبرد ثم توضع في طبق التقديم وتقدم لأطفالك.