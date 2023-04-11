نصائح للتوفير في آخر عزومات رمضان.. اعرفي البدائل والأسعار

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عزومة رمضان من أهم طقوس التجمع العائلي ولم الشمل وصلة الرحم، ولذلك يمكنك عمل عزومات رمضان هذا العام ولكن مع التوفير في الميزانية ودون إهدار للطعام، وذلك لتستمعي بيوم عزومة رائع مع أسرتك خال من المشكلات المادية، وغالبا ما تكون تلك العزومة في أول أيام رمضان أو آخره، تعرفي على نصائح التوفير، وأبرز أسعار السلع عبر التقرير التالي.

نصائح للتوفير في عزومة رمضان

قدمت الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، نصائح التوفير في ميزانية رمضان بشكل عام والعزومات بشكل خاص والتي جاءت كالتالي:

- شراء كل مستلزمات العزومة من معارض أهلا رمضان، والمواطن أولا، والمنافذ الحكومية المنتشرة في كافة أحياء ومدن الجمهورية.

- استبدال البروتين الحيواني في بعض الأكلات بالخضروات مثل الجلاش يمكن تحضيره بالزيتون والجبن بدلا من اللحم المفروم.

- التوفير في المقبلات وتقديم صنف واحد أو صنفين عبارة عن سلطة خضراء بلدي ومخلل، أو بابا غنوج، والاستغناء عن الأصناف التي تطهى باللحم مثل الكبيبة والسمبوسك.

- تقديم نوعين فقط من البروتين الحيواني، لحوم ودجاج دون عمل أصناف أخرى من البروتين، في حالة عمل ديك رومي أو بط لا يقدم معه أصناف أخرى.

- عمل أكثر من صنف خضروات مثل الدولمة، والبطاطس الصينية، والمسقعة، وتورلي الخضروات.

- معرفة عدد الأشخاص بالتحديد وعمل الأصناف على عددهم لتجنب الإهدار في الطعام.

- الطعام المتبقي من العزومة يؤكل في باقي الأسبوع وبالتالي توفري في ميزانية باقي الأسبوع.

- تقديم شوية اللسان عصفور أو الشعرية او الطماطم أو البصل وتجنب الشوربة التي تحتاج دجاج وكريمة.

- عمل حلوى العزومة في البيت، ويمكنك اختيار الأصناف الأكثر توفيرا، وهي الكنافة بالكريمة والقطايف بالكريمة، وتجنب المكسرات والخشاف.

- تقديم مشروبات متوسطة الحال مثل السوبيا والتمر والكركديه.

منيو عزومة أول يوم رمضان

العصائر:

- تقديم عصير التمر الهندي والكركديه.

المقبلات:

- شوربة لسان عصفور.

- جلاش بالجبن والخضروات والزيتون.

السلطات:

- سلطة خضراء.

- سلطة زبادي.

- سلطة بابا غنوج.

البروتينات الحيوانية:

- شرائح اللحم في الفرن مع البصل.

- أوراك الدجاج مع صينية البطاطس.

الأطباق الأساسية:

- محشي ورق عنب يؤكل مع سلطة الزبادي.

- محشي فلفل رومي.

- صينية بطاطس بالدجاج والبصل.

- طاجن بامية في الفرن.

- ملوخية.

- مسقعة.

أسعار أبرز السلع الأساسية

وفيما يلي قائمة بأبرز اسعار السلع الأساسية في سوق العبور ومعارض أهلا رمضان:

- كيلو الفراخ البانيه: 175 و190 جنيها

- كيلو الأرز: 15 جنيها

كيلو الدجاج البيضاء: 80 جنيها

كيلو البطاطس: 3.5 لـ6 جنيهات

كيلو البصل: 9 لـ15 جنيها

كيلو الطماطم: 4-6 جنيه

كيلو اللحم البتلو: 220 جنيها للكيلو

كيلو اللحم المفروم: 200 و210 جنيهات

البوفتيك: 230 و250 جنيها