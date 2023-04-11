سلمى رشيد بإطلالات محتشمة وأنيقة تناسب أجواء رمضان

سلمى رشيد النجمة المغربية تعد من أشهر النجمات في الوطن العربي، المهتمات بالموضة وتنال إطلالاتهن باستمرار إعجاب الجمهور، وحرصت سلمى رشيد مؤخرًا على الظهور بإطلالات محتشمة وأنيقة مناسبة لأجواء رمضان 2023، وباتت حديث متابعيها بمجرد أن شاركتهم بصور لبعض من إطلالاتها عبر حسابها على انستجرام.

إطلالات جذابة للنجمة سلمى رشيد في رمضان 2023

سلمى رشيد أطلت مؤخرًا بعباءة مريحة باللون الأبيض خلال ظهورها في أحد البرامج التلفزيونية، وجاءت تلك العباءة طويلة وبتصميم مريح مع أكمام طويلة وموصولة بغطاء للرأس، وتزينت تلك العباءة بخيوط باللون الأزرق من الأمام ونقشات زينت منطقة الأكمام، وانتعلت صندل باللون الفيروزي بكعب عال وأربطة غطت جزء من قدميها وزادت من أناقتها.

سلمى رشيد بعباءة مريحة باللون الأبيض وبتصميم مريح مع أكمام طويلة وموصولة بغطاء للرأس، وتزينت تلك العباءة بخيوط باللون الأزرق من الأمام ونقشات زينت منطقة الأكمام

إطلالة أخرى ظهرت بها سلمى رشيد في رمضان، واختارتها باللون الأسود، عبارة عن عباءة واسعة من قماش المخمل انسدلت طويلة ومريحة، وتزينت من الأمام بخيوط سوداء كذلك، مع قطع قماش مختلفة وشفافة زينت منطقة الأكمام، وأمسكت حقيبة باللون الفضي وانتعلت حذاء شفاف بكعب عال.

سلمى رشيد بعباءة اختارتها باللون الأسود، من قماش المخمل انسدلت طويلة ومريحة، وتزينت من الأمام بخيوط سوداء كذلك، مع قطع قماش مختلفة وشفافة زينت منطقة الأكمام، وأمسكت حقيبة باللون الفضي



إطلالات فخمة مناسبة للأجواء الرمضانية من وحي سلمى رشيد

إطلالات أخرى ظهرت بها سلمى رشيد من قبل ولكنها يمكن أن تلائم الأجواء الرمضانية المميزة، حيث تألقت في إحدى المرات بعباءة باللون الأخضر، جاءت بتصميم مريح مع أكمام طويلة وموصولة بغطاء للرأس، ونسقت معها حزام ذهبي حدد منطقة الخصر، كما تزينت العباءة الطويلة بتطريزات ذهبية على شكل فروع شجر زينت منطقة الخصر كذلك.

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سلمى رشيد تألقت بعباءة باللون الأخضر، جاءت بتصميم مريح مع أكمام طويلة وموصولة بغطاء للرأس، ونسقت معها حزام ذهبي حدد منطقة الخصر

كما ظهرت في إطلالة أخرى بعباءة واسعة باللون الوردي بأكمام طويلة وتزينت من الأمام بالخيوط باللون الأخضر الليموني، التي زينت كذلك نهايات الأكمام والفتحات الجانبية الصغيرة عند الأقدام، وفي إطلالة أخرى مريحة، تألقت سلمى بفستان مريح وواسع باللون البرتقالي تميز ببساطة تصميمه، مع أكمام متوسطة الطول، ونسقت معه صندل ذهبي بكعب عال وحقيبة صغيرة.

سلمى رشيد بعباءة واسعة باللون الوردي بأكمام طويلة وتزينت من الأمام بالخيوط باللون الأخضر الليموني، التي زينت كذلك نهايات الأكمام والفتحات الجانبية الصغيرة عند الأقدام

سلمى رشيد وإطلالات مختلفة وأنيقة بالقفطان

سلمى رشيد كان لها كثر من إطلالة بصيحة القفطان، من بينها عندما أطلت من قبل بقفطان باللون الأبيض بأكمام طويلة ومزين من الأمام بالخيوط والتطريزات الذهبية الممزوجة باللون الأخضر كذلك، وحددت الخصر بحزام ذهبي أنيق، وانتعلت حذاء بمقدمة مدببة بكعب عال.

سلمى رشيد بقفطان باللون الأبيض المزين بالتطريزات الذهبية الأنيقة

إطلالة أخرى خطفت من خلالها النجمة المغربية الأنظار عندما ارتدت قفطان باللون الفيروزي والأسود، الذي جاء بأكمام طويلة وتزين بتطريزات ذهبية جذابة في جميع أنحائه، مع طبقة سفلية باللون الذهبي، ونسقت معه حزام ذهبي كذلك زين منطقة الخصر

أجمل إطلالات سلمى رشيد المناسبة لسهرات رمضان

سلمى رشيد كان لها إطلالات أخرى خاطفة قد تلائم سهرات شهر رمضان، من بينها عندما أطلت بفستان محتشم باللون الرمادي الذي انسدل واسعًا بداية من الخصر، وتزينت بعض أنحائه بالتطريزات الفضية الجذابة، مع أكتاف عريضة انسدلت على شكل وشاح غطى منطقة الذراعين، وحزام من نفس خامة الفستان زين منطقة الخصر.



النجمة المغربية اختارت الظهور في إحدى الصور التي شاركتها مع الجمهور من قبل، وارتدت فستان باللون النبيتي على شكل قفطان، مع أكمام طويلة وواسعة مزينة بالوردات الصغيرة الفاتحة، مع حزام حدد منطقة الخصر، وحذاء بكعب عال.

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سلمى رشيد بإطلالة باللون النبيتي المناسبة لأجواء رمضان

كما تألقت في عباءة أخرى على شكل فستان، باللون الكحلي من قماش المخمل المزينة بالنقشات الفضية في بعض من أنحائها، مع أكمام طويلة وواسعة، وحزام عريض زين منطقة الخصر باللون الكحلي كذلك.

معلومات عن النجمة سلمى رشيد

الجدير بالذكر أن سلمى رشيد، فنانة مغربية من مواليد 13 يونيو 1994 بمدينة الدار البيضاء، درست في الجامعة الاقتصاد وغيرت الوجهة إلى الإعلام لقربه من مجالها الفني، وشاركت في برنامج اكتشاف المواهب أراب أيدل في نسخته الثانية على قناة إم بي سي لتصبح واحدة من أشهر النجمات اللواتي خطفن أنظار الجمهور المتابع.

تم تعيين سلمى رشيد كسفيرة النوايا الحسنة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وكانت لها مشاركات عديدة في مشاريع هادفة وزيارات لمراكز إنسانية، وأحيث عشرات الحفلات الغنائية في عدد من الدول العربية، كما حصلت على العديد من التكريمات.

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