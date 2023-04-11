«تسبب كرشة نفس».. أضرار تناول المشروبات الغازية خلال الإفطار والسحور

القاهرة - سمر حسين - صحة

عادات سيئة يتبعها الكثيرون خلال تناول الإفطار والسحور في شهر رمضان، منها شرب المياه الغازية اعتقادًا منهم أنها تقلل العطش، ما يحدث على إثرها العديد من المشكلات الصحية إذ تؤدي إلى الانتفاخات واضطرابات الأمعاء، ونقدم لكم المخاطر وفقًا لموقع «مايو كلينك» الطبي.

مخاطر المياة الغازية على الإفطار

المياه الغازية تعطل عملية الهضم للجسم، وتجعل المعدة بها غاز يؤثر على جدار المعدة، والغاز في الجسم يكون له نسبة الثلث، فإذا زاد الغاز في المعدة يشعر الإنسان بـالنهجان وكرشة النفس.

- تعمل المياه الغازية على عسر الهضم.

- تعلم على الشبع المبكر خلال تناول الطعام.

- الشعور بالامتلاء الشديد وقد لا تتمكن من إنهاء الطعام.

- الشعور بألم من خفيف إلى شديد في المنطقة الواقعة بين أسفل عظم الصدر والسرة.

- الإحساس بحرقة في أعلى البطن مع الإحساس بالسخونية.

- حدوث انتفاخ في أعلى البطن.

ويمكن علاج عسر الهضم والابتعاد عن شرب المياه الغازية، بعدة طرق وهي كالتالي:

- عدم الأكل بسرعة.

- عدم تناول المياه الغازية وتناول مشروبات صحية مثل الشاي الأخضر وشاي الأعشاب.

- شرب البابونج والينسون، إذ يخففان آلام المعدة وارتخاء العضلات المتقلصة ومنع حدوث إسهال.

- يساعد النعناع على تخفيف ألم المعدة إذ يحتوي على المسكن الطبيعي المخفف للألم.

- شرب الماء بكميات كبيرة عند الشعور بالعطش، فمن المهم ألا تلجأ البعض إلى تناول المشروبات الغازية.

- ترطيب الجسم دومًا لتجنب الحاجة إلى شرب المياة الغازية.

- تناول المأكولات التي تحتوي على الألياف.