طريقة عمل بسكويت العيد بالبرتقال.. مقادير بالكيلو والجرامات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل بسكويت العيد بالبرتقال وصفة مهمة لكل ربة منزل، لأن الكعك والغريبة والبيتي فور والبسكويت من المخبوزات الرئيسية في أول أيام عيد الفطر، وفيما يلي طريقة عمل بسكويت العيد بالبرتقال في البيت بالجرامات مثل المحلات لتتمكني من صنعها بحرفة محلات الحلويات والمخابز الشهيرة.

مقادير عمل بسكوت العيد بالبرتقال

نص كيلو دقيق، لعمل بسكويت العيد بالبرتقال.

ربع كيلو سمنة ساقعة.

175 جرام سكر بودر.

50 جرام ماء.

ملعقه صغيرة بودر فروتي برتقال أو ملعقة كبيرة تانج برتقال أو ربع كوب عصير برتقال فريش.

ملعقة كبيرة بشر برتقال، لعمل بسكويت البرتقال والتنويع مع بسكويت النشادر.

2 بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

5 جرام أو رشه ملح.

مقادير عمل كيلو من البسكويت

كيلو دقيق.

نص كيلو سمنة ساقعة.

350 جرام سكر بودر.

4 بيضات.

100 جرام ماء.

نصف كوب كيس فروتي بطعم البرتقال أو ملعقة كبيرة أو نصف كوب عصير برتقال فريش.

ملعقة كبيرة بشر برتقال.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشه ملح.

طريقة عمل بسكويت البرتقال

يوضع السمن في بولة كبيرة، ثم يضاف السكر ويضرب الخليط بالمضرب الكهربائي حتى يفتح اللون ويصبح القوام كريمي.

يضاف البيض بالتديج، وعندما تختفي نهائيا تضاف البيضة الأخرى، ويجب ان يكون في حرارة الغرفة.

تضاف الفانيليا على الخليط مع الاستمرار في الخفق.

يذاب بودر عصير البرتقال على الماء في ربع كوب، ويضاف على خليط السمن.

يضاف الدقيق بالتدريج، مع ملعقة صغيرة فقط من البيكينج لودر.

تعجن عجينة البسكويت جيدا، وعند تشكيلها بالقمع يجب أن تلزق في اليد ولكن طرية وناعمة.

توضع العجينة في قمع التشكيل ويقطع ويرص على صينية مدهونة زيت خفيف.

يدخل البسكويت في فرن ساخن على درجة حرارة 180، ويخبز خلال 12- 15 دقيقة.

نصائح عمل بسكويت البرتقال

في حالة تشكيل البسكويت بالماكينة، يضاف ربع كوب سكر على المقدار الأساسي.

ومن ربع لنصف كوب دقيق بالتدريج على حسب العجينة للحصول على عجينة لينة لا تلتصق بالإيدي.

في حاةل استخدام عصير برتقال فريش تضاف ملعقة كبيرة بشر برتقال أو ملعقه صغيرة رائحة برتقال لتعزيز الطعم.

لعمل البسكويت السادة يستبدل البرتقال بالحليب.