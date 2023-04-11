دعاء ليلة القدر كما ورد في السنة.. حرص النبي على ترديده

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دعاء ليلة القدر كما ورد في السنة النبوية من الأدعية التي نشرتها دار الإفتاء عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وقناتها الرسمية على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، تزامنا مع بدء العشر الأواخر من شهر رمضان، إذ يحرص المسلمون خلالها على تحري ليلة القدر، والتضرع بأفضل الدعاء لله سبحانه وتعالى.

دعاء ليلة القدر كما ورد في السنة

وخلال التقرير الآتي يكشف «هن» عن دعاء ليلة القدر كما ورد في السنة النبوية الشريفة، وفقًا لدار الإفتاء المصرية، أنه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» أخرجه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم، والله سبحانه وتعالى أعلم.

سبب إخفاء موعد ليلة القدر

ومع الحرص على التعرف على صيغة دعاء ليلة القدر كما ورد في السنة، تلقت دار الإفتاء المصرية عددا من التساؤلات بشأن هذه الليلة المباركة، خاصة موعد ليلة القدر، لكن الدار أجابت بأن المولى سبحانه وتعالى قضى أن يُخفى موعد ليلة القدر، وذلك حتى يجتهد المسلمين في طلبها بالليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

وقالت دار الإفتاء إن حكمة الله عز وجل تجلت في اجتهاد المسلم بطلب ليلة القدر بالعشر الأواخر من شهر رمضان، وأن يوقظ أهله خلالها للاعتكاف والتضرع بها، مثلما كان يفعل رسول الله، صلى الله عليه وسلم مع آل بيته رضي الله عنهم جميعًا.

ليلة القدر خير من ألف شهر

أما عن فضل تلك الليلة العظيمة المباركة، قال عنها المولى عز وجل في كتابه العزيز: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ * سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: 3-5].

وتتسم ليلة القدر بأنها أفضل الليالي عند المولى سبحانه وتعالى، فهي ليلة تقبل الأعمال ومغفرة الذنوب، فمن ينال رضا الله عز وجل بها، فتكون هي حظه في الدنيا.

أدعية مستحبة في ليلة القدر

وإلى جانب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ورد عن ليلة القدر، هناك مجموعة من الأدعية الأخرى التي يمكن التضرع بها للمولى سبحانه وتعالى خلال تلك الليلة المباركة، من بينها:

- «اللهم اجعلني في عبادك الصالحين في الدنيا والآخرة، وافتح بيني وبينك».

- «اللهم إني أرجو رحمتك، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين».

- «اللهم ردني إليك ردًا جميلًا، وردني إليك بالنعمة لا بالامتحان».

- «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين».

- «اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير»، «اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.. ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم».

- «اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيّ حكمك، عدل فيّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندم، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي يا أرحم الراحمين».

- ويمكن ترديد أدعية نبي الله موسى عليه الصلوات والسلام، كما وردت في آيات كتاب الله العزيز:

- «رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي* يَفْقَهُوا قَوْلِي».

- «رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي».

- «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ».

- «رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ».

- «رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ».

- «رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ».