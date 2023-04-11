ماذا سيحدث ليلا؟.. تحذير مهم من «الأرصاد» ونصائح ضرورية للأمهات

القاهرة - سمر حسين - ماما

بعد الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة الذي تعرضت له البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس اليوم وحتى نهاية الأسبوع، من عودة الانخفاض في درجات الحرارة من جديد على أغلب الأنحاء.

تحذير الأرصاد من برودة الطقس

ووفق لما نشرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ستنخفض درجات الحراة بشكل ملحوظ خاصة في فترات الليل والصباح الباكر، ويستمر الانخفاض بها حتى نهاية الأسبوع الحالي، مع فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وبدورها وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرها للمواطنين، بشأن عدم تخفيف الملابس خلال هذه الفترة.

نصائح للأمهات للتعامل مع برودة الطقس

ومن جهة أخرى، وجهت وزارة الصحة والسكان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مجموعة من النصائح للأمهات يجب اتباعها للعناية بصغارهم خلال برودة الطقس.

وتتمثل تلك النصائح في:

- إمداد الأطفال بوجبات غذائية متنوعة وصحية، لأنها تساعد على الشعور بالدفء.

- مساعدة الطفل على ممارسة الحركة البدنية في القدمين واليدين، لأنها تساعد على تدفق الدم إلى الأطراف.

- ارتداء الأطفال الملابس القطنية في وقت سقوط الأمطار.

- تناول المشروبات الساخنة لمد الطفل بالطاقة وتعزيز المناعة.

- الحرص على استخدام الكمامات الواقية لحماية الطفل من الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا والفيروسات.

- يجب أن تكون الملابس الخارجية للطفل واقية من الرياح والماء.