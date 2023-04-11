طريقة عمل الكنافة بالكاستر.. «بديلة عن القشطة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بعد تناول وجبة الإفطار تتجمع الأسرة لمشاهدة الدراما الرمضانية، ولا ينسوا تناول الحلويات معه للتسلية، ويشتهر شهر رمضان المبارك بحلوياته الشرقية المتنوعة، والتي تكون أشهرها البسبوسة والزلابية والقطايف، أما طبق الكنافة يكون له مكانة خاصة، فتتعد أشكاله وتتفنن ربات البيوت في إعداده، فهناك السادة منها والمانجا والكاستر الذي يفضله الكثير، لذلك سنعرض لكم في السطور القادمة طريقة عمل الكنافة بالكاستر على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها «على قد الأيد» الذي يعرض على شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل الكنافة بالكاسترد

ولـ عمل الكنافة بالكاسترد ستحتاجين إلى:

- نصف كيلو كنافة.

- نصف كوب سكر بودرة.

- كوب سمن.

ولتحضير الكاستر:

- كوبان من اللبن.

- معلقتان كبيرة كاسترد.

- نصف كوب قشطة بلدي.

- شربات للوجه.

طريقة تحضير الكنافة بالكاستر

ولـ طريقة عمل الكنافة بالكاستر، يفضل اتباع الخطوات التالية:

- ابدئي أولا بعمل الكاستر، ضعي نصف كمية اللبن في إناء على النار.

- وقومي بإذابة الكاستر في النصف الأخر وأتركيهم حتى الغليان.

- أثناء ذلك أحضري الكنافة، وضيفي عليها السكر البودرة، وأمزجيهم حتى تتأكدي من تشبع شعيرات الكنافة بالسكر البودرة.

- احضري صينية متوسطة الحجم، وأفردي في قاعها نصف كوب من السمن.

- ضعي نصف كمية الكنافة الممزوجة بالسكر فوق طبقة السمن.

- يمكنك مزج الكنافة مع السمن بدلا من وضعها فوقها.

- بعد نضج الكاستر على النار، قومي بتوزيعه فوق طبقة الكنافة.

- ضيفي فوقها طبقة أخرى من الكنافة المتبقية.

- احرصي على جعل الطبقة متساوية، وللتأكيد قومي بالضغط عليها بيديك بلطف.

- بعد الانتهاء وزعي باقي كمية السمن فوق طبقة الكنافة.

- قومي بوضع الكنافة بالكاستر في الفرن الساخن مسبقًا، واتركيها حتى يتحول إلى الذهبي.

- بعد خروجها من الفرن ضيفي عليها الشربات للتأخد لمعان وتزيد من سكريتها.