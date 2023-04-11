طريقة عمل الفراخ المشوية مثل الجاهزة.. «تبليها واتركيها يوم في الثلاجة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحرص ربات البيوت على إعداد وجبات صحية لأهل بيتها، وتكون مثل التي تباع في المحلات الجاهزة، للتجديد ومنع شراء المأكولات من الخارج، لعدم ضمان صحة مكوناتها، والحفاظ على صحتهم من الإصابة بالأمراض، بسبب المكونات التي تكون غير صحية، وتفتقر إلى معايير النظافة أيضا، فتبدأ في البحث على الإنترنت والبرامج التلفزيونية على الوصفات المختلفة، لإعداد الطعام بطرق شهيه مثل التي تباع في المحلات، وحرصًا منا على صحة أسرتك وراحتك، سنقدم لكِ في السطور القادمة طريقة عمل الفراخ المشوية حسب الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها «على أد الأيد»، الذي يعرض على شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل الفراخ المشوية

ولـ طريقة عمل الفراخ المشوية في المنزل مثل المحلات ستحتاجين إلى:

- دجاجة.

- زيت.

- نص علبة زبادي.

- معلقة كبيرة من صلصة الطعام.

- بصلة كبيرة مبشورة.

- عصير ليمون.

- ملح.

- كمون ناعم.

- فلفل أسود.

طريقة عمل الفراخ المشوية

وتختلف طريقة عمل الفراخ المشوية من شخص إلى أخر، حسب طريقة التتبيلة ومدة تركها فيه، وكذلك المقادير المستخدمة، وينطبق ذلك في مطاعم المشويات أيضًا.

وتكون طريقة عمل الفراخ المشوية حسب المكونات التي تم إحضارها، وإليك إحدى طرق عمل الفراخ المشوية على النحو التالي:

- ضغي الزبادي وصلصة الطعام والزيت، مع البصل وعصير الليمون، والملح والفلفل الأسود والكمون، في إناء عميق معًا وأخلطيهم جيدًا.

- احضري الدجاجة وقومي بتنظيفها بالمياه والخ،ل للتخلص من رائحة الزفارة.

- ازيلي سلسلة ظهر الدجاجة وقومي بفردها على طبق كبير.

- ادهني الدجاجة بالتتبيلة، واحرصي على توزيعها بين الجلد.

- ضعي الدجاجة في إناء بجيث يكون اللحم ملتصق بالقاعدة والعظام إلى الأعلى، واتركي الدجاجة في الثلاجة لمدة يومين حتى تتشرب التتبيلة.

- والآن أصبحت الدجاجة متبلة وجاهزة للشواء.

- تقدم ساخنة بجانبها المقبلات والسلطات.