سبب صادم وراء تغير ملامح والدة شوقي فتح الله في جعفر العمدة.. «موديلز التسعينيات»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع ظهورها على الشاشة خلال أحداث مسلسل جعفر العمدة، تبدأ في إثارة الاستفزاز لدى المشاهدين، لما تجسده من شخصية صامتة تتسم بالغموض طيلة الوقت، إذ نجحت ببراعة في تجسيد دور زوجة «حمادة فتح الله» ووالدة «شوقي فتح الله» الذي تنشأ بين عائلته وأسرة «جعفر» خلافات تؤدي إلى نشوب الصراعات.

إشادات بصاحبة دور والدة «شوقي فتح الله»

العديد من الإشادات تلقتها الفنانة مديحة البكري، صاحبة دور والدة «شوقي فتح الله»، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لبراعتها في تجسيد الدور بإتقان كبير، لكن ما لايعرفه عنها الكثيرين أنها واحدة من مواهب الدراما التلفزيونية قبل أعوام طويلة، إلى جانب كونها واحدة من «موديلز» وجميلات التسعينيات، إذ أنها شاركت في تمثيل عدد من الكليبات الغنائية خلال تلك الفترة.

وبالتزامن مع عرض دورها بمسلسل جعفر العمدة وظهورها على الشاشة بهذا الدور المميز، تلقت الفنانة مديحة البكري مجموعة كبيرة من التعليقات الإيجابية للإشادة بها ما تفاعلت معه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث جاء من بين تلك الإشادات، «دي جميلة ورقيقة خالص»، «ست جميلة جدًا ودورها حلو جدًا وعاملة الدور صح».

تغير ملامح مديحة البكري وسبب صادم خلف تغيرها

وإلى جانب الإشادات الواسعة التي تلقتها الفنانة مديحة البكري، عن دورها في مسلسل جعفر العمدة، إلا أن التغير الواضح في ملامحها لفت انتباه المتابعين بقوة، ما علق عليه الكثيرين، لتخرج الفنانة عن صمتها موضحة السبب الصادم خلف تغير ملامحها خلال السنوات القليلة الماضية.

وجاء من بين التعليقات «شكلها عيانة لأنها كانت جميلة وفجأة اتدهورت»، أحد التعليقات الذي تفاعلت معه الفنانة مديحة البكري، لترد على صاحبته من خلال حسابها الشخصي على موقع «فيس بوك»، وتكشف عن السر خلف تغير ملامحها المفاجئ.

وكشفت مديحة البكري عن سبب تغير ملامحها، قائلة: «لا ولا عيانة ولا حاجة وبعد الشر عني، أنا نحفت فقط بعد حزني على وفاة زوجي وبعدها أختي التوأم، ويارب ما حد يشوف البلاء ده إن أختك تتوفى حزنًا على وفاة بنتها العروس، وتحسي إنك بتتقسمي نصين، نصك يتدفن ونصك عايش ومش عايش».