هالة صدقي: «محمد رمضان بلاني بـ4 مصايب في جعفر العمدة» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بمقطع فيديو قصير عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات، قررت الفنانة هالة صدقي أن تفاجئ جمهورها بأنها لن تكمل دورها في مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، وأن زوجاته الأربعة هم من دفعوها للهروب، قائلة:«جعفر بلاني بأربع مصايب» وذكرت صفاتهن وفي النهاية قررت أن تأخذ صورة زوجها والابتعاد عنهم، ذلك المقطع الذي بعد نشره تفاعل معه الجمهور حتى وصل إلى 3 ملايين مشاهدة، وكذلك تفاعلت كلا من مي كساب ومنة فضالي معه.

زوجات جعفر 4 مصايب لـ«صفصف»

منذ بداية مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان نالت الفنانة هالة صدقي التي تقوم بدور والدته «صفصف»، والتي لقبت نفسها بـ«الملكة» إعجاب وحب الجمهور، حتى أن الكثير من متابعي المسلسل أحبوه بسبب دورها وتواجدها بخفة الظل، ودور الحماة القاسية لكنها تمتلك قلبا طيبا وتعود بحنية وحب كبير، لكن الفنانة هالة صدقي أصدرت بيان بعدم الاستمرار من خلال فيديو قصير عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

قالت «صفصف»في الفيديو:«دلوقتي أنا في بيان من صفصف إن أنا طفشت وسبت مصر بسببهم، الحرامية، الجعانة، نسب يعر، الحبسجية، جعفر بلاني بأربعة مصايب سودة وأنا تعبت ومش عايزا أكمل، أنا أخدت عبد الجواد والحمد لله عبد الجواد معهوش شنط فا أخدته وهربت، أنا خايفة على عبد الجواد من العيال دي، وهبلغ عنهم وهعمل فيهم محضر، وأنا مش مكملة أنا كدا تمام بيان من صفصف».

تفاعل نجوم جعفر العمدة مع الفيديو

وعلى الرغم من الفترة القصيرة التي نشرت فيها الفنانه هالة صدقي بيان هروب شخصية «صفصف» في مسلسل جعفر العمدة، إلا أن الفيديو انتشر بشكل واسع حتى حصل على 3 ملايين مشاهدة، وكذلك تعليق من نجوم العمل أو زوجات ابنها الفنانة مي كساب والفنانة منة فضالي على مقطع الفيديو مع آخرين من متابعي الفنانة هالة صدقي.

وبالنسبة لتعليق مي كساب التي تقوم بدور «ثريا» زوجة جعفر العمدة الأولى، وزوجة ابن صفصف قالت: «جايين وراكي مش هنسيبك» لترد عليها الفنانة هالة صدقي بتذكيرها بمشهد السلسلة الذي أخذتها منها قائلة:« رجعي السلسة اللي فيها عين وأنا أرجع»، أما الفنانة منة فضالي التي تؤدي دور «نرجس» فقالت لها:«كدا يا صفصف حرام عليكي مش كفاية أني رحمتك من العباية الزرقا»، وكثير من تعليقات الجمهور التي تمازح الفنانة هالة صدقي وتشيد بدورها.