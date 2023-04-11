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4 عوامل يجب الانتباه لها قبل شراء ساعة ذكية.. الأناقة وحدها لا تكفي

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

ساعات ذكية - تعبيرية

ارتداء الساعات الذكية أمر تحرص عليه العديد من السيدات بمختلف فئاتهن، وذلك لأنها تمنح مظهرًا جذابًا وأنيقًا، إلى جانب سهولة تماشيها مع معظم أنماط الملابس، لكن هناك بعض الأمور التي يجب الأخذ بالاعتبار بها عند شراؤها، حتى تكن اختيارًا مثاليًا عند الحصول عليها.

ووفقًا لما ذكرت صحيفة «إنديان إكسبرس» الهندية، يجب أخذ بعض الأمور في الاعتبار عند الإقبال على شراء الساعات الذكية الأنيقة.

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التوافق مع نظام التشغيل

التوافق مع نظام التشغيل أحد العوامل الأساسية التي يجب مراعاتها عند شراء أي ساعة ذكية، فعلى سبيل المثال لا يمكن توافق الساعات الذكية للعلامات التجارية للهواتف مع أجهزة أخرى، فإذا كنت تقتني هاتف «آيفون» يجب أن تشتري ساعة من تصميم ماركة «آبل» وهكذا.

مميزات اللياقة البدنية

يجب مراعاة أيضًا مميزات اللياقة البدنية قبل شراء ساعة، التي عادة ما تختص بقياس معدل ضربات القلب، ونسبة الأكسجين، وغيرهم من المعدلات الصحية الأخرى.

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عُمر البطارية 

يجب النظر أيضًا إلى أن الساعة توفر عُمر بطارية بامتياز قد يصل إلى يومين أو أكثر، وذلك حتى لا تضطري إلى إعادة شحنها بمرور فترات قصيرة، لأن هذا سيسبب الشعور بالانزعاج لكي.

أحزمة قابلة للتبديل

يفضل أيضًا اختيار ساعة ذات حزام قابل للتبديل عندما يتعرض للتلف، وذلك حتى لا يتوقف ارتداء الساعة الذكية على حزام واحد، وهو ما قد يؤدي إلى الاستغناء عنها في حال عدم وجود بديل للحزام الخاص بها.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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