هل يجوز اعتكاف المرأة في المسجد؟.. أمين الفتوى يجيب عبر قناة الناس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى رده على سؤال عن اعتكاف المرأة فى العشر الأواخر، إن الاعتكاف لا يكون إلا فى المسجد، يتطلب إجراءات تنظيمية من ناحية، وإجراءات أخرى تخضع متعلقة بالأسرة وإدارة البيت.

وسام: إحنا فى زمن يخضع لإجراءات تنظيمية إدارية

وتابع «وسام» خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، «طبعا إحنا فى زمن يخضع لإجراءات تنظيمية إدارية متعلقة بالاعتكاف بالمسجد، وهل أنا حتى لو رجل الاعتكاف هيأثر على أسرتي، من الأولاد هل أقصر معهم وعلى الاهتمام بهم وحياتهم وتفاصيلها».

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة الناس خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.