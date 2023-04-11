دراسة تنصح الرجال بغسل المواعين لحل المشكلات الزوجية: هيخفف الضغط

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الطبخ وغسل الأواني حكر على السيدات طول الوقت، بل المطبخ كله، ويتخلف معظم الرجال عن المطابخ، والوقوف بها، غير منتبهين أن أمهر الشيفات العالمية هم رجال وإنه لا توجد مهنة حكرًا على أحد، مع أن الطبخ وغسيل الصحون للرجال، له فوائد هائلة لا مثيل لها، إذ يعزز الصحة البدنية والنفسية.

دراسة غسل الأواني للرجال

وفقًا لموقع سكاي نيوز، وبحسب توصية المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، أُثبت أن غسل الرجل للأواني المنزلية من حين لأخر يعزز الصحة البدنية والنفسية للرجال، إذ أشارت الدراسة إلى أن غسل الصحون نشاط يساعد على تخفيف الضغط النفسي وتحسين الحالة العاطفية والنفسية، ويساهم في تعزيز الوعي والانتباه ويمنحك شعورًا إيجابيًا عن النفس والبيئة.

سيدات تقنع أزواجها بغسيل الصحون

سيدات ترصد حكايتهن مع أزواجهن في غسيل المواعين، وأخريات يقدمن آراءهن، لـ«هُن»:

«أتحايلت عليه كتير يغسل المواعين، حتى طبق واحد رافض تمامًا، بيقولي أنا مش بحب المطبخ، صعب أقف فيه، وكمان أغسل المواعين إزاي؟»، حسب ماجدة بهنان، سيدة أربعينية.

بينما علقت حنان حسين، أم لثلاثة أولاد، «طول التلاتة وعشرين سنة بحاول أقنعه يغسل المواعين، أو حتى يساعدني، بحاول أفهمه أن الموضوع سهل، لكن صعب، حتى الدخول في المطبخ صعب».

«دخولي زوجي المطبخ، تقريبًا هو ناسي أن ده جزء من الشقة، هو بيساعدني في حاجات تاني ومتعاون، لكن عند المطبخ شايف إنها بؤرة صعبة»، حسب أمنية ممدوح، شابة ثلاثينية.

وقال سيد العباسي، متزوج منذ 25 عامًا، «أنا متفق مع زوجتي من أول يوم، هنتعاون، لكن كله إلا المواعين، أنا بخاف من كم الأطباق المتراكمة».

آراء سيدات في غسل زوجها للأواني

«بتمنى يساعدني فيها، أنا ببقى مبسوطة وأنا بغسل المواعين وبذكر الله، أنا أتعودت أنه واقف جمبي في كل حاجة، عاوزاه كمان، يغسل معايا المواعين أو حتى يقف في المطبخ، هتبقى فكرة حلوة أوي لو اتعممت»، حسب صفا محمد، شابة عشرينية.

وحسب رحيل فوكيه، «غسيل المواعين للرجل في الحياة الزوجية مودة ورحمة، من زمان وأنا ماما بتقول لأخويا يساعدني في الغسيل، وكبرت وبتمنى جوزي يبقى يساعدني».

فوائد غسل المواعين للرجال

وعلق جمال فرويز، أخصائي الطب النفسي، على غسيل المواعين للرجال، معبرًا، «الانخراط في الأعمال اليومية وغسيل المواعين، يشجع المشاعر الإيجابية ويقضي على السلبيات، خاصةً في الحياة الزوجية، فسيكولوجية الدماغ عند غسل الأواني للرجال تنعش الحياة الزوجية، كما تخفف الضغط النفسي، وتحسن الحالة العاطفية والنفسية، إذ يساعد على خفض مستويات التوتر، ويجعل الإنسان يشعر بالهدوء والاسترخاء».

وأضاف أن غسيل الأواني للرجال تعادل القيام بالرياضة، إذ أنه يعادل المشي السريع كل يوم، فأي نشاط يومي يتم القيام به عن قصد ووعي يعمل على تحفيز خلايا الجسم، ويعزز من نشاط الذهن، كما أنه يصاحب انخفاض نسبة القلق والاكتئاب.