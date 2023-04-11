تحت استشارة طبيب.. إزاي تقدر تقيس النبض والسكر والضغط بطريقة صحيحة؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

يرغب العديد من الأشخاص في الاطمئنان على صحتهم الجسدية، ويكون ذلك عادة من خلال الخضوع لبعض التحليلات والفحوصات الطبية، ومن ضمنها قياس نبضات القلب، ونسبة السكر والضغط في الدم، ولكن الكثير لا يعرف ما هي الطريقة الصحيحة لذلك.

وتستعرض «هن» خلال التقرير التالي طريقة قياس نبضات القلب ونسبة السكر في الدم، ونسبة الضغط، من خلال بعض الخطوات البسيطة، وذلك وفقاً لما نشره موقع «مايو كلينك» الطبي.

نصائح لقياس نبض القلب بطريقة صحيحة

للحصول على قياس نبض دقيق يجب اتباع الخطوات التالية:

قسي النبض في نفس الموعد كل يوم.

اجلسي واستريحي بضع دقائق قبل قياس النبض.

احسبي النبض لمدة 60 ثانية كاملة ما لم يخبركِ الطبيب خلاف ذلك.

أنواع قياس نبض القلب

1 قياس النبض الكعبري الرسغي:

وجّه راحة يدك لأعلى، وانظري إلى المنطقة بين عظم الرسغ والوتر في ناحية الإبهام من معصمكِ. يمكن قياس نبض الشريان الكعبري على معصم أي من معصمي يديك.

استخدمي طرف أصبعي السبابة والوسطى من اليد الأخرى لتحسس النبض في شريانكِ الكعبري بين عظم الرسغ والوتر في ناحية الإبهام من معصمكِ.

لا تضغطي ضغطًا يتجاوز ما يكفي للشعور بكل نبضة. فلا تضغط بشدة إلا ستعوق تدفق الدم في الشريان.

راقبي عقرب الثواني على ساعة يدكِ أو ساعة الحائط أثناء عدِّكِ النبضات التي تشعري بها.

سجِّلي معدل نبضك.

2 قياس نبضك من خلال الشريان السباتي:

ضعي طرف السبابة والإصبع الطويل في التجويف الموجود في رقبتكِ على طول القصبة الهوائية لتشعر بالنبض في شريانكِ السباتي.

طريقة قياس السكر في الدم

يمكن استخدام أجهزة المراقبة المستمرة للجلوكوز، والتي تقيس نسبة السكر في الدم كل عدة دقائق، وذلك عن طريق وضع مستشعر تحت الجلد، وبإمكانها الكشف عن نسبة السكر في الدم لمدة أسبوع أو اثنين، وتوضح هذه الأجهزة النسبة بدقة، وتظهر من خلال الهاتف الذكي، ولكن يجب الخضوع للطبيب أولا لمعرفة أي نوع من السكر تعاني منه، هل من النوع الأول أم الثاني؟

اختبار قياس نسبة الضغط في الدم

يفضل الجلوس على كرسي مع وضع القدمين على الأرض، ثم يلف سوار قياس ضغط الدم حول الجزء العلوي من الذراع، ويكون الجزء السفلي للسوار أعلى المرفق مباشرة، كما أنه من الضروري أن يكون السوار مناسب لحجم اليد، فنتائج الاختبار يمكن أن تتغير وفقاً لذلك.

وبعد الانتهاء، إذا كانت النسبة عالية أو منخفضة يجب الخضوع للاختبار مرة آخرى، للتأكد من الحاجة إلى الحصول على العلاج الطبي، إذ أن النسبة تتغير من وقت لآخر.