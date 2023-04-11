3 أزهار تساعدك على النوم جيدًا والتخلص من الأرق.. تعرف عليها

القاهرة - سمر حسين - صحة

الشعور بصعوبة بالغة في النوم أزمة يتعرض لها العديد من الأشخاص، خاصة مع تغير عادات النوم اليومية خلال شهر رمضان المبارك، لذلك ينصح الخبراء باتباع بعض العلاجات الطبيعية التي تساعد على القيام بهذا الأمر بشكل أفضل وعدم الشعور بالأرق المتكرر.

أهمية النوم للجسم

يساعد النوم كل من الجسم والعقل على العمل بشكل صحيح، خاصة النوم الجيد ليلاً، الذي يعمل على تحسين التعلم والذاكرة واتخاذ القرار وحتى تنمية القدرات على الإبداع، علاوة على ذلك الحماية من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكري والسمنة.

وعلى الرغم من ذلك، لا يحصل الكثير من الناس على قسط كافٍ من النوم كل ليلة ونحو 20% من البالغين يعانون من أعراض عرضية للأرق، حسب ما ذكر موقع healthline العالمي، المعني بشؤون الصحة العامة.

وينصح الخبراء بالحصول على بعض المواد الطبيعية المحفزة التي تساعد على النوم بسهولة وشكل أفضل، حسب healthline، ومن بينها:

1- اللافندر

يمكن العثور على نبات اللافندر في جميع القارات تقريبًا، فيتم الحصول عليه بعد تجفيف الأزهار الخاصة به، وينصح الخبراء باستنشاقه قبل النوم، حيث أن رائحته المهدئة تساعد على تعزيز النوم بسهولة تامة.

2- البابونج

البابونج هو عشب طبي قديم معروف بآثاره المريحة، وقد الدراسات العلمية الحديثة إلى فعالية البابونج في تقليل الشعور بالقلق والعمل على تهدئة الأعصاب.

3- زهرة الآلام

زهرة الآلام ، المعروفة أيضًا باسم Passiflora incarnata، هي عبارة عن علاج عشبي شائع للأرق، وهي مرتبطة بالعمل على تحسين عادات النوم، لذلك تتم زراعتها في كافة قارات العالم.