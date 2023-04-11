بـ14 لغة.. المملكة السعودية توفر خدمة ترجمة للمصليات في الحرم المكي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحرص المملكة العربية السعودية كل عام على توفير كل سبل الراحة للمعتمرين وضيوف الرحمن لتسهيل العبادة عليهم وتقليل المشقة على كبار السن منهم، وفي شهر رمضان تحديدا هناك استعدادات خاصة في الحرمين الشريفين من حيث تجهيزات المكان والخدمات المختلفة التي بيقدمها رجال الأمن والإدارات المختلفة للزوار.

مترجمات بـ14 لغة

وفي خدمة جديدة، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، توفير عدد كبير من المترجمات المتميزات على مدار 24 ساعة في أروقة المسجد الحرام، يتحدثن 14 لغة، لخدمة زائرات بيت الله الحرام من النساء.

وبحسب الموقع الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين، فإن الوكالة المساعدة للغات والترجمة النسائية، وفرت خدمة الترجمة عبر «كاونترات» موزعة داخل المسجد الحرام، حيث يقف عليها عدد من المترجمات المتحدثات بـ14 لغة، وهي: (الإنجليزية - الأردية - الأزبكية - الفارسية - التركية - الفرنسية - البنغالية - التاميلية - السيلنكية - البامبارا وجولا ولغة ساحل العاج - البشتو - الهندية).

سماعات لترجمة الخطبة وسنن الجمعة

تتولى المترجمات مساعدة السيدات المعتمرات في التوجيه المكاني والإرشاد الديني باللغة التي تناسب كل واحدة تطلب المساعدة داخل الحرم المكي، وبحسب الموقع الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين، يتم أيضا توزيع السماعات المختصة بسماع الخطب داخل المصليات النسائية تحت عنوان «بلغاتكم»، بالتعاون مع الإدارة العامة للغات والترجمة للرجال، مدعومة بالترجمة لتوضيح سنن يوم الجمعة وأوقات إجابة الدعاء بعدة لغات للمصليات.

برنامج تقى للتهيئة لشهر رمضان

بخلاف الإرشاد المكاني، أيضا تتنوع الخدمات التي تقدمها الوكالة منها برنامج «تُقى»، وهو برنامج ناطق باللغات المختلفة يهدف إلى تهيئة القاصدات لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال التوعية الدينية وتوضيح فضل وثواب الشهر الكريم.

أيضا ضمن جهود الوكالة المساعدة للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية في الحرم، والتي تعمل على تھیئة وتقدیم جميع التسھیلات داخل المصلیات بالمسجد الحرام، تم تخصيص عددًا من المصلیات لذوي الإعاقة وكبار السن، لأداء عباداتھم بكل راحة، خاصة مع التزاحم الشديد خلال شهر رمضان المبارك وذلك للتيسير على المصليات.