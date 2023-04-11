هالة صدقي تنشر كواليس آخر أيام تصوير مسلسل جعفر العمدة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نجاح كبير حققه مسلسل جعفر العمدة منذ انطلاق أولى حلقاته خاصة حلقة القبض على جعفر الذي يؤدي دوره الفنان محمد رمضان، ولقيت رواجًا كبيرًا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، إذ جعلت المشاهدين يبدأون في تفسير وتحليل الحلقة عبر صفحاتهم الشخصية، وهناك حالة الاشتياق سيطرت عليهم لمعرفة تفاصيل الحلقات القادمة من المسلسل، وهل يتنقم جعفر العمدة من عائلة فتح الله بعد تسببهم في دخوله السجن أم لا؟

مسلسل جعفر العمدة

وفيما يخص الحلقات الأخيرة من مسلسل جعفر العمدة، نشرت الفنانة هالة صدقي كواليس مشهد زيارتها لابنها جعفر في السجن بالمسلسل، إذ ظهرت خلال مقطع الفيديو مرتدية العباءة السوداء وتحتضن الفنان محمد رمضان والمخرج محمد سامي.

@hala.sedki فركش جعفر العمده #جعفر_العمدة #محمد_رمضان #هالة_صدقي #محمد_سامي #صفصف الصوت الأصلي - هالة صدقي Hala Sedki (صفصف)

وكانت الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة شهدت العديد من الأحداث؛ منها زيارة «شوقي فتح الله» لمحمد رمضان بالسجن واعترف له أنه هو الذي تسبب في كل ما حدث له وإسقاط زوجته دلال، وأيضا خطف ابنه، قائلا له: «أنا اللي عملت فيك ده كلو وأنا اللي خطفت ابنك وأنا الوحيد اللي اعرف مكانه فين».

ومن ضمن أحداث الحلقة أيضا يقوم كارم فتح الله، بتوزيع شربات على أهالي منطقة السيدة زينب، بسبب زواج شقيقه شوقي فتح الله، عقب خروجه من السجن، وتفكره هالة صدقي بما فعله جعفر العمدة به قائلة: «نسيت يا كارم لما جعفر علقك هنا في الحارة لكذا يوم وإحنا كنا نستناه يمشي ونجيبلك الأكل نسيت ولا أفكرك».

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان ويشارك معه مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.