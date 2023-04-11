الامارات | فيلم «سوبر ماريو» يحقق بداية «مذهلة».. ويتصدر شباك التذاكر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر فيلم «سوبر ماريو براذرز.. موفي» شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة عيد الفصح، في أداء قد يكون من بين الأفضل للأفلام المطروحة هذه السنة.

وحقق فيلم التحريك عائدات بلغت 146 مليون دولار في أول عطلة نهاية أسبوع له، بحسب الأرقام التي أصدرتها شركة «إكزبيتر ريليشنز» أول من أمس.

وأشار المحلل في «فرنشايز إنترتاينمنت ريسرتش» ديفيد أ. غروس إلى أن نتائج الفيلم في دور عرض الولايات المتحدة وكندا «مذهلة».

واعتبر أن ما حققه العمل يمثل أفضل انطلاقة لجزء أول من فيلم تحريك، ما يشكل نجاحاً يعود سببه إلى أن العمل يستقطب مختلف الفئات العمرية، من الأطفال إلى البالغين الذين ينتابهم حنين تجاه إحدى أشهر الشخصيات في تاريخ ألعاب الفيديو.

وحل ثانياً في الترتيب فيلم «جون ويك: تشابتر 4»، محققاً 14.6 مليون دولار. وتراجع إلى المرتبة الثالثة فيلم «دانجنز أند دراغنز: أونر أمونغ ثيفز»، الذي كان يحتل الأسبوع الماضي صدارة شباك التذاكر، وحقق 14.5 مليون دولار.

وكانت المرتبة الرابعة من نصيب فيلم «إر» للمخرج بن أفليك، مع عائدات بلغت 14.4 مليون دولار.

أما خامساً فحل فيلم «سكريم 6» الذي تشارك فيه كورتني كوكس، محققاً عائدات بلغت 3.3 ملايين دولار.