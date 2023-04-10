فنانات تألقن بـ«البرنيطة» على الشاشة.. من شريهان لدنيا سمير غانم في جت سليمة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظهرت الفنانة دنيا سمير غانم، في تتر المسلسل الرمضاني الخاص بها هذا العام جت سليمة، الذي بدأ عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان بالعديد من الفساتين المتنوعة، التي لفتت نظر المشاهدين، وكانت القبعات التي ارتدتها مع كل فستان مناسبة لكل نوع، إذ ظهرت الفنانة بإطلالات مختلفة؛ منها الكلاسيكية، الكاجول، والثياب على موضة 2023، وأعطت إطلالتها مزيدًَا من الأناقة.

ارتدت «دنيا»، الكثير من الأزياء الأنيقة، وكانت البرنيطة أكثر ما ميزها عن غيرها من الفنانات، وذلك نظراً لأن كل قبعة كانت مناسبة للإستايل الذي ارتدته في تتر مسلسل جت سليمة مثل البرنيطة مع فستان السهرة، والبرية مع الملابس الكاجول والكلاسيكية، والبرنيطة في إطلالة الكاوبوي والشابوه.

دنيا سمير غانم، ليست الفنانة الأولى التي ظهرت في الدراما المصرية، بالقبعات الأنيقة، وإنما كان هناك عدد كبير من الممثلات ظهرن بها في الكثير من الإطلالات، لذا تستعرض «هن»، خلال التقرير التالي، الفنانات اللاتي ظهرن بـ«القبعة» في المسلسلات الرمضانية أو بشكل عام:

بيريه مي عز الدين

ظهرت أيضًا الفنانة مي عز الدين في مسلسل سوق الكانتو بالعديد من الإطلالات الكلاسيكية المميزة، مرتدية القبعات مختلفة الأشكال على رأسها، كما أنها كانت مناسبة لملابسها، إذ أنها ارتدت البيريه والقبعة، والشابوه بجانب المكياج واللون وتسريحة الشعر الرائعين.

برنيطة يسرا

وتميزت الفنانة يسرا في مسلسها الرمضاني العام الماضي أحلام سعيدة، بإطلالة ساحرة، وكانت تمثل دور سيدة من الطبقة الأرستقراطية الغنية، ولكنها كانت تعمل كمديرة، وعلى الرغم من ذلك لم تتردد في شراء برنيطة مميزة بحجمها الكبير؛ اعتقادا منها أنها كانت لأمها، وذلك إلى جانب المزيد من القبعات التي ارتدتها خلال أحداث المسلسل.

قبعات شريهان

الفنانة المتميزة «شريهان» التي تعرفها الأجيال المختلفة والمتعاقبة، بأناقتها واختيارها للأزياء المميزة، إذ كانت تظهر في كل حلقة من حلقات فوازير رمضان بزي أو فستان أنيق، كما أنها كانت أيقونة للجمال في عصرها، ولم تخلو إطلالاتها من ارتداء البرنيطة أيضا بمختلف أشكالها سواء في فوازيرها أو مسرحياتها، إذ ارتدت البرنيطة والبيريه بمختلف الألوان والأحجام.