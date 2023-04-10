مواجهة غير متوقعة بين جعفر العمدة وحماته في السجن.. ماذا قال لها؟ (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تفاعل كبير حققه مسلسل جعفر العمدة بين المتابعين بعد عرض الحلقات السابقة، خاصة حلقة القبض على جعفر الذي يؤدي دوره الفنان محمد رمضان، ولقيت رواجًا كبيرًا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، إذ جعلت المشاهدين يبدأون في تفسير وتحليل الحلقة عبر صفحاتهم الشخصية.

حالة من الفرحة والسعادة سيطرت على عائلة فتح الله بعد أن تمكنوا من إدخال جعفر العمدة السجن، الأمر الذي جعل حماته «والدة دلال الزوجة الثانية لجعفر» تزوره في السجن وتعبر له عن مدى فرحتها لدخوله السجن: «أنا مبسوطة جدا أنك دخلت السجن وهتاخد إعدام وبكدا حق ابني يوسف هيجي».

ورد جعفر العمدة على حماته: «أوعدك يا حماتي زي ما دوقتك فراق يوسف هدوقك فراق إخواته»، الأمر الذي جعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون «هل يفي جعفر بوعده لها؟»، وهذا ما نشاهده في الحلقات المقبلة.

وخلال أحداث الحلقة الـ19 يقوم كارم فتح الله، بتوزيع شربات على أهالي منطقة السيدة زينب، بسبب زواج شقيقه شوقي فتح الله، عقب خروجه من السجن، وتفكره هالة صدقي بما فعله جعفر العمدة به قائلة: «نسيت يا كارم لما جعفر علقك هنا في الحارة لكذا يوم وإحنا كنا نستناه يمشي ونجيبلك الأكل نسيت ولا أفكرك».

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.