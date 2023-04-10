التنورة الماكسي موضة أساسية لصيف أنيق

تحولت التنانير الماكسي الطويلة من صيحات الموضة الرائجة إلى قطعة أساسية في خزانة الملابس ومع ذلك، فإن كيفية ارتداء التنورة الطويلة لا يزال سؤالاً يطرح كثيراً بخلاف إقران التنورة الطويلة مع القطع العلوية، كيف يمكنك تصميم التنورة الماكسي؟

من التنانير الطويلة التول إلى التنانير الجينز والتنانير المنقوشة والتنانير المطوية والتنانير الشفافة والتنانير المخططة والقطنية، هناك الكثير من التنانير الطويلة للاختيار من بينها! علاوة على ذلك، فإن التنانير الطويلة تناسب أي شيء تقريباً، من المناسبات الرسمية إلى الملابس الصيفية غير الرسمية، إنها حقاً عنصر أساسي في خزانة الملابس وتبدو رائعة في أي نوع من أنواع الجسم.

تنورة ماكسي بتصميم مبتكر

واصل المدير الإبداعي الحالي لدار Alaïa، بيتر مولييه ، إرث الراحل عز الدين علاء بقطع مستوحاة من الأرشيف والتي تضمنت هذا الموسم تنورة طويلة من الشنيل والجيرسيه، يقدمها مع بلوزة قصيرة متطابقة في مجموعة ربيع وصيف 2023.

تنورة طويلة بخصر منخفض

بديل سهل وعصري، للجينز منخفض الارتفاع والذي عاد مؤخراً التنورة الماكسي في هذا الموديل أنيقة للغاية، كما شوهدت في عرض بيتر دو لربيع وصيف 2023 والذي تم تصميمه مع بلوزة طويلة الأكمام لأقصى درجات الأناقة.

تنورة طويلة مع تيشيرت رياضي

لإطلالات متعددة، قدم عرض مارتين روز لخريف وشتاء 2023 التيشيرت الرياضي مع التنانير الطويلة، تم إقران نمط بخطوط مقلمة مع إطلالة رياضية المميزة.

تنورة ماكسي مع حزام

جاء تصميم مجموعة MM6 Maison Margiela على التنورة الطويلة من الدنيم، مقترناً بحزام نحيف لإضفاء لمسة من موضة التسعينات.

تنورة جينز

كانت التنانير الطويلة من الجينز شائعة في الآونة الأخيرة، كانت Stefan Cooke واحدة من العديد من العلامات التجارية التي عرضت ملابس الجينز لربيع وصيف 2023، تم تصميم إحداها بفتحة علوية.

تنورة طويلة مع بلوزة متطابقة

لإطلالة ربيعية أنيقة وسهلة التنسيق، جربي التنورة مع بلوزة متطابقة، يمكنك اختيار طقم كامل من نفس اللون أو الطباعة أو نسقي بلوزة بدرجة لون مختلفة للحصول على مظهر متدرج اللون.

ارتداء التنورة الطويلة في عام 2023

يمكن الإشارة إلى التنورة الطويلة على أنها تنورة ذات طول طويل، الطول هو شيء يصل إلى الكاحل أو فوقه بقليل، يمكن تصميم هذا النوع من التنورة كتنورة مستقيمة أو ماكسي حسب التنورة التي ترتديها.

تعتقد الكثير من السيدات أن التنورة الطويلة لا تبدو جذابة مثل التنورة القصيرة أو التنورة بطول الركبة وبالتالي تتجنب ارتدائها، الطريقة التي ترتدي بها إطلالتك والإكسسوارات التي تتماشى معها هي الأهم.

ارتداء تنورة طويلة مع الأحذية الكعب سيعطي مظهراً ساحراً وجذاباً أكثر من ارتداء تنورة طويلة مع حذاء مسطح، لذا فإن الأهم ليس أسلوب الزي ولكن الملحقات التي تجمعيها بها.

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