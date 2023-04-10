مسلسل المحمية.. علمي طفلك غسل اليدين على طريقة حمزة وفرح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

النظافة الشخصية والقيم الأخلاقية من أهم ما يركز عليه مسلسل الأطفال المحمية، لبث مختلف الصفات الحسنة بداخل الأطفال، وكانت نصيحة اليوم من الجد حارس المحمية لحمزة وفرح، أنه يجب غسل اليدين بشكل مستمر، إذ أنها من أفضل الطرق لمنع الإصابة بالأمراض المختلفة، ولعدم جعل اليد عرضة لحمل الجراثيم والبكتيريا المتنوعة التي تسبب أمراض عديدة.

مسلسل المحمية

«فرح وحمزة» حفيدا حارس المحمية، مستمران في مغامرتهما لإنقاذ المحمية، إذ تتعرض للخطر، ويستطيع فرح وحمزة أن يتغلبا عليها بطرق ذكية وابتكارية، وهما اليوم كانا ينظفان المحمية، ودار بينهما وبين الجد حوار يحثهم فيه على غسل الأيدي، إذ أقبلا على الطعام، ليوقفهما الجد، معطيًا لهما نصائح بغسل اليدين قبل تناول الطعام، إذ أنه من الأوامر الواجب اتباعها دومًا بسبب عدم نقل الميكروبات من اليد إلى المعدة وتسبب الكثير من الأمراض، لذلك ينصح بالاهتمام بغسلها بشكل منتظم.

وقدم مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها cdc، في وقت سابق، مجموعة من النصائح التي تتعلق بتنظيف اليدين والنظافة الشخصية بشكل صحيح، وهي:

الأوقات الأساسية لغسل اليدين

- قبل وبعد الاعتناء بشخص في المنزل مريض بالقيء أو الإسهال.

- قبل وبعد علاج الجروح.

- بعد استخدام المرحاض.

- بعد التعامل مع الحيوانات الأليفة.

- قبل وأثناء وبعد تحضير الطعام.

خطوات غسل اليد بالطريقة الصحيحة

تساعد الأيدي النظيفة على منع انتقال الجراثيم من شخص إلى آخر، لذلك يجب:

- بلل يديك بمياه جارية دافئة أو باردة ثم ضع الصابون.

- افرك يديك معًا بالصابون.

- ادهن ظهر يديك وبين أصابعك وتحت أظافرك بالصابون.

- افرك يديك لمدة 20 ثانية على الأقل.

- اشطف يديك جيدًا تحت الماء النظيف الجاري.

- جفف يديك بمنشفة نظيفة أو مجفف هواء.