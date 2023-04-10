بعد عرضه في مسلسل جت سليمة.. كيف تتصرف إذا تعرضت للتنمر؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حكايات ومواقف تربوية عديدة للأطفال يناقشها مسلسل جت سليمة بطولة الفنانة دنيا سمير غانم؛ منها فكرة التنمر التي يعاني منها العديد من الأشخاص وتسببت في حدوث مشكلات بحياتهم منها الأذى النفسي، الذي يجعله يفقد الثقة بنفسه في الظهور أمام المجتمع.

مسلسل جت سليمة

ناقش مسلسل جت سليمة فكرة التنمر عندما تحدثت دنيا سمير غانم مع الفنانة سلوى خطاب التي ظهرت في المسلسل بأنف طويل لتقنعها أن الجمال ليس بالشكل ولا عائق أمامها بأن تظهر جمالها حتى وإن كانت تمتلك أنفا كبيرة.

يقدم موقع «هن» عدة نصائح يجب الالتزام بها عندما يتعرض الشخص للتنمر ومنها «الالتزام بالهدوء» فمن الضروري عندما يتعرض الشخص للتنمر أن يلتزم الهدوء، ولا يركز مع الشخص الذي يتنمر عليه ويبتعد عنه ويتجاهله حتى لا يشعر بأنه تأثرت بكلامه، وذلك بحسب موقع «changingfaces».

نصائح لمواجهة التنمر

من ضمن الخطوات التي يجب على الشخص اتباعها عندما يتعرض للتنمر، ممارسة تمارين التنفس، وذلك من أجل التخلص من التوتر والقلق الذي يظهر على الشخص عندما يتعرض للتنمر، كما أنه يعتبر الطريقة السريعة لمكافحة الغضب والإحباط.

البقاء في مكان آمن من ضمن الخطوات التي يجب على الأشخاص اتباعها عندما يتعرضون للتنمر خاصة الأطفال، فإذا كنت في المدرسة، يجب البقاء بالقرب من المعلمين، وفي أتوبيس المدرسة، يجب البقاء بالقرب من السائق أو مشرف الأتوبيس.

تدور أحداث مسلسل جت سليمة في إطار من الكوميديا والفانتازيا حول فتاة تعثر على كتاب مسحور، يعيدها إلى الماضى لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية، والعمل من بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، ومحمد سلام، وخالد الصاوي، وهالة فاخر، بالإضافة إلى سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومي فؤاد.