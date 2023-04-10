2 من زوجات جعفر العمدة يتوقع الجمهور أنهما عين شوقي فتح الله.. تعرف عليهما

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أحداث مثيرة شهدها مسلسل جعفر العمدة منذ انطلاق حلقاته الأولى وبالأخص الحقة 18 التي تم فيها القبض على جعفر في مطار لبنان خلال عودته إلى مصر بتهمة وجود مواد مخدرة في حقيبة السفر؛ الأمر الذي جعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتابعون الحلقات عن كثب، وبدأوا في تفسير وتحليل الحلقة عقب عرضها مباشرة على صفحاتهم الشخصية بين تخمينات وتوقعات لما يحدث في الحلقات المقبلة.

زوجات جعفر العمدة

شكوك مختلفة سيطرت على متابعي مواقع التواصل عن الشخص الذي سرب معلومة سفر «جعفر العمدة» إلى لبنان ليصفه البعض أنه يعد مفتاحا لعائلة «فتح الله» وجعل «شوقي فتح الله» يستأجر شخصا ليراقب جعفر في لبنان ويضع داخل شنطة سفره مخدرات، ما يؤدي لسجنه وتعطيله حتى يكمل سيطرته على آل العمدة والمنطقة بأكملها.

جاءت الشكوك بين زوجتي جعفر «دلال»، التي تجسده دورها الفنانة إيمان العاصي، وعايدة، التي تقدم دورها «زينة»، وجاءت التعليقات كالتالي: «عايدة السبب وجعفر هيكتشف في السجن أن أبوها مش موجود أصلا»، وكتب آخر: «دلال هي اللي هتكون السبب وهتقف مع أخواتها».

مسلسل جعفر العمدة

حقق مسلسل جعفر العمدة تفاعلًا كبيرًا بين المشاهدين، بعد عرض الحلقات السابقة، خاصة حلقة القبض على جعفر الذي يؤدي دوره الفنان محمد رمضان، ولقيت رواجًا كبيرًا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، إذ جعلت المشاهدين يبدأون في تفسير وتحليل الحلقة عبر صفحاتهم الشخصية عقب عرضها مباشرة.