الامارات | أطلقت النار احتفالاً بعرسها وعرَّضت الضيوف للخطر.. الشرطة الهندية تطارد عروساً هاربة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقدمت امرأة هندية على إطلاق الرصاص عدة مرات من مسدس احتفالا بيوم زفافها إلا أن الأمر أثار استياء السكان المحليين وبدأت الشرطة في البحث عنها.

بدأت الواقعة عندما بدأت امرأة من ولاية أوتار براديش شمال الهند، في إطلاق الرصاص عدة مرات من مسدس احتفالا بيوم زفافها لكنها هربت مع تداول فيديوهات لها.

وأظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي المرأة وهي تطلق 4 طلقات في الهواء وهي جالسة بجانب زوجها، حيث أشارت قوات الأمن الهندية إلى أنها سجلت قضية ضد المرأة الموجودة في الفيديو المنتشر لها.

ويعاقب القانون الهندي أي شخص يستخدم سلاحا ناريا بشكل متسرع أو مهمل، حيث يؤدي ذلك إلى تعريض حياة الآخرين للخطر، حيث يمتد الأمر إلى عقوبة السجن أو الغرامة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن المرأة هاربة لأنها تخشى القبض عليها، بينما توصل الأمن إلى أن مقطع الفيديو الخاص بالعروس سجله ونشره أحد الأقارب.