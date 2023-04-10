نجحت منى زكي بها في تحت الوصاية.. كيف تدربي طفلك على تحمل المسؤولية؟

القاهرة - سمر حسين - ماما

أحداث درامية مشوقة شهدتها أولى حلقات مسلسل تحت الوصاية، التي جاء أبرزها اضطرار «حنان» وتلعب دورها الفنانة منى زكي، إلى تعويد طفلها «ياسين» على تحمل المسؤولية باكرا، حتى يتمكن من رعاية شقيقته الرضيعة في غياب والدته، لذهابها للعمل بمهنة الصيد في وسط البحر، خاصة أن عملية الصيد قد تستغرق أياما طويلة.

تحمل الطفل «ياسين» للمسؤولية ونجاحه بها، أكثر ما لفت الانتباه خلال أولى أحداث مسلسل تحت الوصاية، لتبدأ العديد من الأمهات في الاهتمام حول البحث عن كيفية تدريب الطفل على المسؤولية، مع مراحل عمره الأولى.

نصائح لتدريب طفلك على تحمل المسؤولية

وبحسب ما ذكر موقع verywellfamily العالمي، المعني بما يخص شؤون الأسرة، فإن تدريب الطفل على تحمل المسؤولية أمرًا يتطلب الكثير من الانضباط والنضج لديه، إلى جانب الممارسة.

وفيما يلي مجموعة من النصائح التي ستساعدك على تعليم الأطفال المسؤولية:

1. يجب فرض المساءلة

عليكي أن تحاسبي طفلك على عدم الوفاء بمسؤولياته، ويعزز هذا الفعل استعداد صغيرك للوفاء بالمسؤوليات في المرة المقبلة.

2. ابدأي بتعليم طفلك المساءلة مبكرًا

في أقرب وقت ممكن في حياة طفلك، ابدأي في تدريبه على تحمل مسؤولية الأشياء التي يشارك فيها، على سبيل المثال، اجعلي طفلك يلتقط ألعابه قبل أن ينام ويضعها في مكانها المخصص لها، وإذا كان يجد صعوبة في التركيز على ذلك لأنه صغير، ساعديه على الأمر، لكن لا تفعلي ذلك من أجله حتى يتعود على الاعتماد على نفسه.

3. استخدام اللغة المسؤولة

عندما يكمل طفلك مهمة ما، يمكنك تشجيعه ببعض العبارات، من بينها:

- لديك طريقة رائعة لمتابعة مسؤوليتك.

- تعجبني الطريقة التي توليت بها هذه المسؤولية.

- كما تعلم، تقع على عاتقك مسؤولية القيام بذلك، وأنا أحب أنك فعلت هذا الأمر.

4. كوني قدوة لطفلك

بصفتك أحد الوالدين، فأنتي بحاجة إلى الوفاء بمسؤولياتك الخاصة باستمرار أمام طفلك، حتى تصبحين مثلا أعلى له في تولي المسؤوليات.

5. تعليم وتدريب المسؤولية لطفلك

اجلسي واشرحي لطفلك ما تعنيه المسؤولية، فالمسؤوليات مثل الالتزامات أو الوعود، هي الأشياء التي يجب عليه القيام بها واحترامها، وغيرها من الأمور الأخرى.