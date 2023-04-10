ماسكات لتفتيح البشرة.. مكونات طبيعية وموجودة في كل منزل

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك، طرق مختلفة تبحث عنها السيدات تساعد على العناية بالبشرة وتفتيحها، من أجل الحصول على نضارة مميزة، خلال الاحتفال بالعيد، ونتيجة لذلك نستعرض ماسكات لتفتيح البشرة وبمكونات طبيعية وموجودة في كل منزل.

ماسكات لتفتيح البشرة

يمكن تحضير ماسكات تفتيح البشرة في المنزل وبمكونات بسيطة وموجودة في كل مكان، منها ماسك القهوة، الذي يعد من أكثر الماسكات التي تساعد على تفتيح البشرة، ولها فوائد مختلفة تعيد حيوية البشرة، وأيضا يساعد على تعزيز الدورة الدموية في الوجه، والتقليل من التعرض إلى انتفاخات البشرة، وكذلك تساعد في علاج حب الشباب، لأنها تعمل على محاربة البكتيريا الضارة كافة، بحسب ما ذكرته خبيرة التجميل، ريهام جهاد، في برنامج «السفيرة عزيزة»، الذي يعرض على قناة «DMC».

خطوات بسيطة تتطلبها طريقة تحضير ماسك القهوة

- في البداية نحضر كوب من الماء، ونضع تفل القهوة على الوجه بأصبعك، ولا يوضع عليها أي إضافات واتركيه لمدة 3 دقائق، ويجرى غسله جيدًا بالماء.

- يمكن عمل ماسك القهوة مع العسل، ويضع البن المطحون على نصف ملعقة من العسل وقلبيهم جيدًا، ثم ضعي الماسك على البشرة للحصول على فوائد ماسك القهوة لمدة لا تزيد على 5 دقائق، حتى تشعري بشد في البشرة، ثم افركي الماسك جيدًا لتقشير الجلد الميت واغسليه بالماء.

ماسك صودا الخبز

ماسك صودا الخبز من ضمن الماسكات التي تعمل على تفتيح البشرة، ويمكن تحضيره في خطوات بسيطة:

- ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

- ملعقة صغيرة زيت زيتون ممتاز.

- نصف ملعقة صغيرة عسل.

طريقة التحضير

- يجرى خلط جميع المكونات في وعاء، وضعيها على الرقبة والجلد، واتركيه لمدة 10 دقائق.

- اشطفيه بالماء البارد واتركيه حتى يجف.

- ثم الترطيب العادي بأي كريم تفضلينه.

ماسك الخيار

يعد الخيار من الخضراوات التي تساعد على ترطيب البشرة، ويعمل أيضا على تبريد وتجديد البشرة الباهتة، لما يحتويه على مضادات الأكسدة، كما أنه يحسن البشرة ويقلل من التورم ويمكن تحضيره بمكونات موجودة في المنزل:

- احضري خيارة صغيرة ويجرى بشرها.

- إضافة 3 ملاعق زبادي.

- ضعيه على وجهك ورقبتك.

- اتركيه لمدة 5 دقائق حتى يجف ويُشطف بالماء البارد.

- كرريه مرة واحدة كل 3 إلى 4 أيام.