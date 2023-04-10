بدائل بروتين الشعر.. مكونات طبيعية اعتمديها

القاهرة - سمر حسين - صحة

بروتين الشعر أحد اهتمامات العديد من الفتيات؛ إذ أنهن يعتقدن أنه يساعدهن على فرد الشعر لفترة طويلة، لكنه قد يعرض الشعر للكثير من الأضرار، لذلك نقدم لكم اليوم من خلال «هُن» بدائل بروتين الشعر الطبيعية، وذلك بحسب موقع «هيلث لاين» الطبي.

بدائل البروتين الطبيعية للشعر

تلجأ بعض الفتيات لاستخدام بدائل طبيعية، بدلًا من أن يعرضن فروة الشعر للفورمالين المُدمر لها، فمن الممكن استخدام الموز والبيض بديل بروتين الشعر، فإن الخليط قادر على فرد وتنعيم خصلات الشعر بطريقة طبيعية، دون ترك أثار جانبية، على فروة الرأس.

بروتين الشعر

المقادير

- صفار بيضة.

- ثمرتان من الموز.

طريقة التحضير

- اهرسي الموز جيدًا، واخلطيه مع صفار البيض، في وعاء عيق.

- اغسلي شعرك، ونظفيه بعمق، واتركيه يجف.

- ضعي الخليط من الجذور وحتى الأطراف، ثم ضعي غطاء بلاستيكيا على شعرك.

- اتركيه عدة ساعات، قبل غسله بالشامبو جيدًا، للتخلص من رائحة البيض.

بديل بروتين الشعر من زيت الخروع والجرجير

المقادير

- ملعقة زيت خروع.

- ملعقة زيت جرجير.

- ملعقة زيت ثوم.

- ملعقة زيت بصل.

طريقة وضع بديل بروتين الشعر

- ضعي المكون في وعاء عميق، امزجي جميع المكونات جيدًا.

- اغسلي شعرك، وقبل تجفيفه، ضعي الخليط من الجذور للأطراف.

- غطي الشعر، واتركيه لمدة ساعتين.

- كرري الوصفة مرة أسبوعيًا مع الاستمرار لمدة 3 أشهر.

ماسك بروتين الشعر

وضع بديل البروتين على الشعر يلزمه مكونات صحية، لذلك من الممكن وضع المقادير التالية، وهي كالتالي:

- نشا.

- عسل.

- زيت زيتون.

طريقة وضع بروتين الشعر

- اخلطي المكونات حتى تحصلي على قوام كريمي.

- وزعيه على شعر نظيف وجاف.

- غطي الشعر من الجذور وحتى الأطراف بالكريم.

- اتركيه على الشعر لمدة ساعة.

- اغسليه جيدًا بالشامبو والبلسم.

- للحصول على القوام الكريمي المثالي ضعي لكل أربعة ملاعق نشا، ملعقتي عسل، وملعقة زيت زيتون.

أستاذ جلدية يحذر من بروتين الشعر

كانت قد حذر الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، من استخدام بروتين الشعر؛ إذ أنه يتسبب في تدميره، لأنه يحتوي على الفورمالين، وهو مادة خطيرة تسبب كثيرًا من الأمراض.