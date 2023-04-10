إزاي أعمل خبز الموز؟.. وصفة سريعة ومفيدة حضريها لأولادك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

خبز الموز يمكن تحضيره بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل دون تكلفة عالية، إذ أنه أيضًا من أنواع المخبوزات التي يقبل على تناولها الكثيرون لمذاقها الشهي، ولطريقتها السهلة، ولإفادته العالية للأطفال وللأسرة، لذلك نقدم طريقة عمل خبز الموز على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها على شاشة قناة سي بي سي سفرة في برنامجها على قد الإيد.

طريقة عمل خبز الموز

المقادير

- كوبان دقيق

- بيضتان

- موز

- ربع كوب سكر

- بيكنج بودر

- فانيليا

- نصف كوب سمن

- لبن

- رشة ملح

- فول سوداني مجروش

طريقة تحضير خبز الموز

- أولى خطوات إزاي أعمل خبز الموز قشري الموز واخلطيه في الخلاط مع السمنة والبيض واللبن والفانيليا والسكر.

- اخلطي الدقيق والملح والبيكنج بودر.

- صبي خليط الموز الخليط فوقها وقلبيه.

- ادهني قالب كيك بالسمن ويوضع فيه لمنتصفه الخليط.

- ضيفي السوداني ويدخل الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام التسوية.

إزاي أعمل خبز الموز من الوصفات التي ردت عليها الشيف نجلاء الشرشابي ويكن إضافة أيضًا كريمة الزبدة على خبز الموز، وهي الطريقة التي عرضتها أيضًا ومن الوصفات السهلة التي يمكن إعدادها في دقائق قليلة.

مقادير عمل خبز الموز وكريمة الزبدة

المقادير

- كوب دقيق

- موز

- ملعقة كبيرة سكر

- ملعقة صغيرة خميرة فورية

- ربع كوب زيت

- لبن للعجن

- رشة قرفة ناعمة

- رشة ملح الحشو

- ملعقة ونصف كوب سكر بودرة

- نصف كوب زبدة

- ملعقة كبيرة لبن

- ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة عمل خبز بالموز وكريمة الزبدة

- إزاي أعمل خبز الموز اخلطي الدقيق والخميرة والملح والسكر والقرفة ثم يهرس الموز ويضاف.

- ضيفي الزيت واللبن ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة و تترك العجينة لتتخمر.

- ضعي في بالفرن حتى تمام النضج ويترك ليبرد.

- شكلي العجينة أصابع ويشقق الوجه بالسكينة وتترك ليتخمر مرة أخرى

- اضربي السكر والزبدة للحشو ثم يضاف اللبن والفانيليا.

- احشي الخبز بالكريمة ويقدم، ومن الممكن تقديمه كأحد أنواع العيش على الطعام.

طريقة أخرى لعمل خبز الموز

المقادير

- خبز الموز

- كوب دقيق

- ملعقة صغيرة بايكينغ بودر

- نصف ملعقة صغيرة ملح

- نصف كوب زبدة مذابة

- كوب سكر بني

- بيضتان

- كوب موز مهروس

طريقة تحضير خبز الموز

- إزاي أعمل خبز الموز ضعي في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع البايكينغ صودا والملح.

- في وعاء منفصل آخر، اخلطي الزبدة مع السكر البني.

- ثم ضيفي لمزيج الزبدة البيض والموز المهروس واخفقيهم جيدًا.

- اسكبي خليط الموز إلى خليط الدقيق وقلبيهم جيداً.

- ضعي في قالب مدهون بالزبدة، اسكبي الخليط.

- اخبزيه في الفرن على درجة حرارة 350 درجة.

- اتركيه لمدة 60 دقيقة حتى ينضج.

- اخرجيه حتى يبرد تمامًا.

- ثم قطعيه وقدميه في طبق التقديم وبذلك يكون لكِ خبز الموز.