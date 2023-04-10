طريقة عمل عجينة البيتزا.. خطوات سهلة وأحسن من الجاهزة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البيتزا من الأكلات والوصفات السريعة التي يفضل الكثيرون خاصة الأطفال، ويمكن تقديمها بوصفات شهية تجذبهم نحوها، لذلك تحرص العديد من ربات البيوت على البحث عن طريقة عمل عجينة البيتزا السريعة لتحضيرها بسهولة داخل المنزل.

طريقة عمل عجينة البيتزا

خطوات بسيطة تتطلبها طريقة عمل عجينة البيتزا ولا تستغرق وقتًا طويلًا، حيث إنه من السهل أن يتم تحضيرها خلال دقائق معدودة فقط على حسب وصفة الشيف سالي فؤاد، ببرنامجها «حلو وحادق»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

- المكونات:

كوبان من الدقيق

ملعقتان زيت

ملعقة صغيرة خميرة

نصف ملعقة من الملح

ملعقة من السكر

كوب ماء دافئ

خطوات تحضير طريقة عمل عجينة البيتزا

- في البداية يتم وضع الدقيق مع الخميرة والسكر والملح وكذلك الماء الدافئ

- يتم خلط كافة المكونات الأولى معا.

- اتركي العجينة تتخمر لمدة ساعة وبعد ذلك يتم استخدامها وتمكوينها حسب الحجم المطلوب.

طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة

فيما يلي خطوات وطريقة عمل عجينة البيتزا الهشة

400 جرام دقيق

ملعقة صغيرة خميرة فورية

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة زعتر

ملعقة صغيرة سكر أبيض

250 ملليلتر ماء دافئ

ولطريقة التحضيرلعمل عجينة البيتزا يتم اتباع الخطوات التالية:

- في البداية يسخن الفرن جيدا.

- يتم خلط الدقيق والملح والسكر والزعتر والخميرة في إناء كبير.

- بعد ذلك يتم إضاف الزيت والماء الدافئ.

- يعجن العجين معا حتى يتماسك.

- يتم ترك العجين عشر دقائق.

- يفرد العجين في صينية مستديرة.

- يتم إضاف صلصة الطماطم وباقي مكونات الحشوة.

- ضعي البيتزا في الفرن على درجة حرارة عالية لمدة 20-25 دقيقة، وتقدم ساخنة.

طريقة عمل عجينة البيتزا بالحليب

2 وربع كوب دقيق

ملعقة طعام سكر

ملعقة ونصف صغيرة ملح

ملعقة صغيرة خميرة فورية

3/4 كوب حليب دافئ جدا 43-46 درجة مئوية

ملعقة طعام زيت زيتون

طريقة التحضير

- ضعي الدقيق والسكر والمح والخميرة في الخلاط ويتم بعد ذلك إضاففة المكونات المتبقية على سرعة منخفضة لمدة 10 دقائق.

- يتم كمية صغيرة من الدقيق دفعة واحد في حال إذ كان العجين لزج قليلا حتى تصبح اكثر قابلية.

- يُسكب في وعاء كبير زيت الزيتون ويوضع العجين في الوعاء.

- يتم تجميد العجين بعد أن يتضاعف واستعمالها مباشرة وتشكيلها بالطريقة المرغوبة.

- يتم وضع ضعي العجينة على سطح أملس برفق وتشكل البيتزا بالحليب على شكل دائري.

- توضع عليها الحشوة المناسبة، ثم توضع في الفرن الساخن مسبقا، وتخبز لمدة 20 دقيقة.