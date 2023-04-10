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اعرفي طريقة عمل بسكويت العيد دون ماكينة: طعمة زي الجاهز

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بسكويت العيد

أيام ونستقبل عيد الفطر المبارك، الذي دومًا ما تربطه طقوس وتفاصيل بالبلاد وشعبها، على رأسها تحضير حلوى ومخبوزات العيد، وتفضل ربات المنازل معرفة طريقة عمل بسكويت العيد بدون ماكينة، لأنه أقل في التكلفة وأسهل في طريقة تحضيره، والكثير منهن يرغبن في البدء بإعداده خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، وعلى الرغم من تفضيل البعض للشراء جاهز، إلا أنّ العديد من ربات المنازل يفضلن إعداده في المنزل، لضمان جودته، فضلًا عن توفير تكاليفه العالية. 

ويعد بسكويت العيد، من المخبوزات الأصيلة والمرتبطة بطقوس عيد الفطر المبارك، التي تفضل الأمهات إعداده وتجهيزه في منزلها، لذا تستعرض «هن»، خلال التقرير التالي طريقة عمل بسكويت العيد بدون ماكينة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

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طريقة عمل بسكويت العيد بدون ماكينة 

مقادير عمل بسكويت العيد:

3 أكواب دقيق أبيض

 كوب سكر بودرة.

كوب زبد، أو سمن بلدي، في درجة حرارة الغرفة.

½ كوب حليب.

عصير برتقال.

2 بيضة.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

رشة ملح. 

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طريقة عمل بسكويت العيد بدون ماكينة

في بولة كبيرة الحجم، ضعي الدقيق مع النشا والبيكنج باودر والملح، وقلبي جيدًا حتى تمتزج المكونات.

في وعاء كبير آخر، اخلطي الزبد والسكر، واخفقي بالمضرب الكهربائي، حتى يُصبح الخليط كريمي وفاتح اللون.

ضيفي البيض بالتدريج، مع الاستمرار في الخفق، ثم ضيفي الحليب والفانيليا، واخفقي جيدًا.

ضيفي الدقيق، واعجني، المكونات حتى تحصلي على عجين طري ومتماسك.

غطي العجين، واتركيه يرتاح في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

سخني الفرن عند درجة حرارة 170 درجة مئوية.

افردي العجين بين ورقتي زبدة، ثم قطعيه إلى مستطيلات متساوية في الحجم.

شكلي العجين بواسطة شوكة، أو باستخدام ماكينة البسكويت.

رصي المستطيلات في صينية مغطاة بورق الزبدة، ثم ضعيها في الفرن لمدة عشر دقائق.

أخرجي البسكويت بعد النضج، واتركيه يبرد تمامًا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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