هل استعمال زبدة الكاكاو في نهار رمضان يفطر؟.. «الإفتاء» توضح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تساؤلات كثيرة من قبل المسلمين في شهر رمضان، حول الأمور التي تساعد على نجاح الصيام وعدم إفساده، خاصة الفتيات اللاتي يحرصن على الاهتمام ببشرتهن وأناقتهن ويسعين لبشرة مرطبة وخالية من الالتهابات والتشققات، خاصة في الشفاه، منها هل استعمال زبدة الكاكاو في نهار رمضان يفطر؟ ما حاولت دار الإفتاء المصرية الرد عليه خلال البث المباشر، عبر صفحاتها وقنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب.

هل استعمال زبدة الكاكاو في نهار رمضان يفطر؟

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر عبر القناة الرسمية لدار الإفتاء: «جاءنا سؤال لدار الإفتاء حول هل وضع مرطب الشفاه في نهار رمضان يفطر، والجواب كالتالي وضع المرطب في ذاته لا يفطر، لانه لا يدخل إلى الجوف، لكن نقول إذا كان هذا علاجًا فيمكن تأخيره إلى ما بعد المغرب».

شروط وضع زبدة الكاكاو في نهار رمضان

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حديثه عن إجابة هل استعمال زبدة الكاكاو في نهار رمضان يفطر؟ قائلا: «إذا كان علاجيا ويستوجب وضعه في نهار رمضان بأمر من الطبيب يمكن وضعه مع الحرص على ألا نأخذ منه شيء بألسنتنا فيدخل إلى جوفنا، فلا يوجد شيء هنا والصيام يكون صحيح، أما للزينة فيجوز ولكن نحرص على ألا يدخل إلى جوفنا شيء من هذا المرطب».