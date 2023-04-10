مشهد صيد السمك لـ منى زكي في تحت الوصاية يعيد «سبعاوي» للأذهان.. هل ستحقق مرادها مثله؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«أنا اصطدت، أقسم بالله اصطدت يا ياسين، قولي أجبلك إيه، اطلب اللي عايزه 100 ألف حاجة قول»، كلمات وعبارات يملؤها الفخر والانتصار على المستحيل، التي استطاعت تحقيقه «ليلى» التي تجسد دورها الفنانة منى زكي، ضمن أحداث مسلسل تحت الوصاية، الذي يشارك ضمن السباق الرمضاني لعام 2023، إذ حققت حلمها وحلم أولادها بعد معافرة وتعب وضغوطات من المحيطين بها، ليكن النجاح حليفها، حتى قررت اقتسامه مع طفلها «ياسين» بمكالمة هاتفية، ممزوجة بفرحة ونصر يظهر على معالم وجهها، ربما كان ذلك المشهد من أكثر المشاهد التي تعاطف معها الجمهور وأشادوا به عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

المشهد يعيد سبعاوي للأذهان

وشبه جمهور مسلسل تحت الوصاية، للفنانة منى زكي، ومشهد صيد السمك من البحر في دمياط بعدما لاقت الاستهزاء من قبل بعض المتواجدين بالمكان كونها امرأة وتعمل «ريس» على متن المركب، إذ أثبتت جدارتها وكفائتها، بما حدث ضمن فيلم «عائلة زيزي» للفنان فؤاد المهندس «سبعاوي»، الذي أمن بحلمه وبقدرته على إنتاج القماش من ماكينة أعتقد البعض بإنه يهزي وينتظر شيء مستحيل تحقيقه.

ليلى تحقق حلمها في تحت الوصاية

وفاجأت «ليلى» في مسلسل تحت الوصاية، الجميع وتشبثت بحلمها وقدرتها على إثبات قدرتها على تخطي المستحيل وأن المرأة قادرة على منافسة الرجال والقيام بنفس مهامهم بل التفوق عليهم أيضا، ويعتبر إصرارها على النجاح هو ما جعل الجمهور يستحضر شخصية «سبعاوي» في فيلم «عودة زيزي»، إذ علق الجمهور على المشهد: «الماكينة طلعت قماش».

الماكينة طلعت قماش

كان سبعاوي في المشهد الاخير بنهاية فيلم عائلة زيزي، نجح في إنتاج القماش من الماكينة الذي ظل يقضي ساعات وأيام أمامها حتى انقضت مهامه، وحينها ردد: «طلعت قماش.. إلحقونى.. يا عالم يا هووه.. يا بتوع الهندسة طلعت قماش.. وزارة الصناعة طلعت قماش.. أيها الناس الماكنة طلعت قماش»، ليستقبل بعدها عرضا من والد خطيبته بشراء الماكينة التي اخترعها، فيزداد جنونه: «عشرين ألف جنيه.. ألف عشرين جنيه.. أنا المدير».