اعرفي طريقة عمل صوابع زينب المقرمشة في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل صوابع زينب المقرمشة في المنزل، تعد أحد أطباق الحلويات التي تحاول ربات المنازل صنعها، لمذاقها الجيد والشهي، ولكن يصعب على بعضهن تحضيرها، لذلك يبحثن عن طريقة عمل صوابع زينب المقرمشة في المنزل.

وتستعرض «هن» في التقرير التالي طريقة عمل صوابع زينب المقرمشة في المنزل بأسهل المكونات وبأقل تكلفة ومثل المحلات، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل صوابع زينب المقرمشة في المنزل

مقادير صوابع زينب:

كوب سميد.

كوب دقيق.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ربع كوب زيت.

رشة ملح.

رشة سكر.

فانيليا.

ماء للعجن.

زيت الشربات.

2 كوب سكر.

2 كوب ماء.

ليمونة.

ملعقة صغيرة ماء ورد.

طريقة تحضير صوابع زينب المقرمشة في المنزل

وعن طريقة تحضير صوابع زينب، اتبعي الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى: ضعي الماء والزيت ثم الدقيق الأبيض والدقيق السيمولينا في العجان الكهربائي، واخلطيهم جيدًا.

الخطوة الثانية: أضيفي الخميرة والملح والسكر، واستمري في العجن حتى تتماسك تماما، ثم قطعيها قطعا صغيرة وشكليها على هيئة الأصابع.

الخطوة الثالثة: مرري كل أصبع من صوابع زينيب على مصفاة أو مبشرة، وخلال ذلك ضعي على النار داخل القلاية زيت غزير، وبعد الانتهاء من تشكيلها، اقليها في الزيت الساخن، وأخرجيها من الزيت، وضعيها في الشربات حين تكون جاهزة للتقديم.

طريقة تحضير شربات صوابع زينب المقرمشة في المنزل

يعد تحضير شربات صوابع زينب المقرمشة في المنزل من الخطوات المهمة في صنعها، وبالنسبة لطريقة عمل شربات صوابع زينب المقرمشة في المنزل، اخلطي الماء مع السكر ونصفين الليمونة، وضعيه على النار ثم أضيفي ماء الورد، ثم اتركي هذا الخليط حتى يبرد.

ويمكن رش صوابع زينب بالجوز الهند أو الفستق ثم تقديمها.