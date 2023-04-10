جدول ختم القرآن في العشر الأواخر من شهر رمضان.. لا غنى عنه للتيسير

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جدول ختم القرآن في العشر الأواخر من شهر رمضان من الأمور التي يحرص المسلمون على إعدادها بشكل صحيح واتباعها خلال العشر أيام الأخيرة من الشهر الكريم، لختم كتاب الله العزيز بإتقان، حيث يعد من أفضل الأعمال الصالحة التي يحرص عليها المسلمون دائمًا بتلك الأيام المباركة، مع الإكثار منها.

جدول ختم القرآن في العشر الأواخر من شهر رمضان

وللتيسير على المسلمين خلال أيام الشهر المبارك، قدّمت دار الإفتاء المصرية جدول ختم القرآن في العشر الأواخر من شهر رمضان، وذلك عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، الذي يمكن اتباعه للانتهاء من ختم كتاب الله العزيز في تلك الليالي المباركة.

وجاء تقسيم جدول ختم القرآن في العشر الأواخر من شهر رمضان وفق ما نشرت دار الإفتاء المصرية، على النحو الآتي، حيث يقتصر عدد الأجزاء على عدد الختمات.

- فإذا كنت ستقوم بختمة واحدة في اليوم، فينبغي قراءة 3 أجزاء يوميًا لمدة ساعة واحدة، وستستغرق الختمة 10 أيام كاملة.

- إذا كنت ستقوم بختمتين فينبغي قراءة 6 أجزاء يوميًا لمدة ساعتين يوميًا، وستصبح مدة الختمة 5 أيام.

- إذا كنت ستقوم بـ3 ختمات، ينبغي قراءة 9 أجزاء لمدة 3 ساعات يوميًا، وتستغرق مدة الختمة 3 أيام ونصف اليوم.

- إذا كنت ستقوم بـ4 ختمات، ينبغي قراءة 12 جزءا لمدة 4 ساعات يوميًا، وتستغرق الختمة يومان ونصف اليوم.

- إذا كنت ستقوم بـ 5 ختمات، ينبغي قراءة 15 جزءا لمدة 5 ساعات يوميًا، وتستغرق ختمة القرآن في هذه الحالة يومين فقط.