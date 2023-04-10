عندما تشعرين بالأمان في العلاقة، فهذا يعني أنك تحظين بتقدير كبير من قبل شريك حياتك. حيث تشعرين بالأمان العاطفي في العلاقة عندما يفهم شريكك مشاعرك دون الحاجة إلى إخبارها مرارًا وتكرارًا، ستشعرين بالراحة الكافية للتعبير عن مشاعرك وآرائك، من النادر الشعور بالأمان العاطفي في العلاقة، ولكن الشعور بالأمان في العلاقة أمر حاسم لشراكة صحية وسعيدة، ويبدو أن قلة من الناس فقط يختبرون هذه الطاقة الجميلة والإيجابية، ومن ثم يوجد هنا علامات الأبراج التي تميل إلى الشعور بالأمان العاطفي في العلاقة.

طرق تجعل المرأة تشعر بالأمان في العلاقة

التواصل الصريح

يعتبر التواصل الصريح والصادق من أهم جوانب أي علاقة. تأكد من أن شريكتك تشعر بالراحة في التحدث معك عن أي شيء وكل شيء، تأكد من الاستماع بانتباه والاستجابة بتعاطف وتفهم.

تحقيق التوازن بين الأفعال والأقوال

كن متسقًا في أفعالك وأقوالك، إذا قلت أنك ستفعل شيئًا ما، فاتبعه. سيساعد هذا الاتساق شريكك على الشعور بأنه يمكنه الاعتماد عليك.

بناء الثقة

بناء الثقة من خلال التحلي بالصدق والشفافية مع شريكتك. حافظ على وعودك وتجنب أي شيء قد يهدد مصداقيتك.

تقديم العاطِفَة

أظهر عاطفتك لشريكك بانتظام. يمكن للإيماءات الصغيرة مثل الإمساك باليد، والمعانقة، والتقبيل أن تقطع شوطًا طويلاً في جعلهم يشعرون بالحب والأمان في العلاقة. فاتخذ خطوات صغيرة وكن دقيقًا ولكن افعلها.

تقديم الاحترام للشريك

عامل شريكك باحترام في جميع الأوقات. هذا يعني تجنب التصرفات غير المحترمة أو التقليل من شأنها ، وتقدير آرائهم ومشاعرهم دائمًا.

تقارب وجهات النظر

حاول أن تفهم وجهة نظر شريكك وكن رحيمًا تجاه مشاعره. إذا كانوا يمرون بوقت عصيب، فكن موجودًا لدعمهم بأي طريقة ممكنة.

تخصيص وقت لشريكك

خصص وقتًا لشريكك وامنح الأولوية لعلاقتك. هذا يعني تخصيص وقت جيد للمواعيد والمحادثات والخبرات المشتركة التي تقوي روابطك. في بعض الأحيان مجرد الجلوس معًا، وقراءة الكتب الخاصة بك وعدم التحدث، يمثل أيضًا وقتًا ممتعًا.

علامات الأبراج التي تشعر بالأمان العاطفي في العلاقة

برج الثور

الثور هو علامة تقدر الاستقرار والأمن في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك العلاقات. غالبًا ما يكونون شركاء مخلصين وملتزمين ويعطون الأولوية للرفاهية العاطفية للآخرين المهمين. يشعرون بالأمان في علاقة حيث يمكنهم الوثوق بشريكهم.

برج السرطان

إن مرضى السرطان على اتصال تام بمشاعرهم ويميلون إلى التعاطف الشديد مع الآخرين. إنهم يقدرون الحميمية العاطفية ومن المرجح أن يشعروا بالأمان العاطفي في علاقة حيث يمكنهم التعبير عن أنفسهم بحرية دون خوف من الحكم. إنهم يقدرون الشريك الذي يدعم ويفهم عواطفهم.

برج الميزان

يقدّر الميزان الاستقرار العاطفي وينجذب إلى العلاقات التي تمنحهم إحساسًا بالسلام والهدوء. إنهم ماهرون في التواصل ويشعرون بالأمان في علاقة حيث يمكنهم التعبير علانية عن مشاعرهم واهتماماتهم دون أي خوف.

بُرْجُ الجَدْي

وهم معروفون بعمليتهم واعتماديتهم. إنهم يقدرون الاستقرار العاطفي ومن المرجح أن يشعروا بالأمان في علاقة حيث يمكنهم الوثوق بشريكهم ليكون هناك من أجلهم خلال السراء والضراء. إنهم يقدرون شريكًا موثوقًا وداعمًا وملتزمًا ببناء أساس قوي للعلاقة.

برج الحوت

الحوت هو علامة تنسجم مع عواطفهم ومشاعر الآخرين. غالبًا ما يكونون متعاطفين للغاية وبديهيين، ونتيجة لذلك من المحتمل أن يشعروا بالأمان في علاقة حيث يمكنهم التواصل مع شريكهم على مستوى عاطفي عميق. إنهم يقدرون شريكًا لطيفًا ولطيفًا ومتفهمًا.

علامات الأبراج لا تشعر بالأمان في العلاقة

يشعر برج الحمل، الجوزاء، الأسد، العذراء، العقرب، القوس، الدلو بعدم الأمان في العلاقة. يجدون صعوبة في الوثوق بأي شخص والحفاظ على حذرهم أيضًا. لا يسمحون لأي شخص في قلبهم بسهولة بالغة.

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