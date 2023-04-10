أزياء مبهجة تألقي بها في شم النسيم

جاء عيد شم النسيم بسرعة، مما يعني أنه قد يكون لديكِ الكثير من الإطلالات المبهجة التي تفكرين بها سواء كنتِ تخططين لأنشطة ممتعة لحفلة عيد الفصح أو تقومين بتجميع ألذ وصفات لوجبة فطور وغداء عيد الفصح أو تبحثين عن الأماكن المفتوحة في عيد الفصح، فهناك فرصة جيدة جداً، لارتداء ملابس مبهجة وأنيقة، من خلال التخطيط لأفكار ملابس عيد الفصح في وقت مبكر، ستتمكنين من تخطي الجزء الصعب للعثور على مجموعة رائعة لاحتفالات الأعياد.

عند معرفة ما يجب ارتداؤه في شم النسيم، هناك بعض قواعد الموضة (أو الاقتراحات، بدلاً من ذلك) التي يجب وضعها في الاعتبار، يدعو عيد الفصح عموماً إلى ارتداء ملابس ملونة، عادةً بألوان الربيع المنعشة ونعم، من المقبول ارتداء اللون الأبيض، اعتماداً على المكان الذي تعيشين فيه، يمكنك دمج ألوان عيد الفصح الخاصة بكِ مع الفساتين والتنانير والبلوزات الجميلة والسراويل الزاهية والإكسسوارات الممتعة.

نحن هنا لنوضح لكِ كيف يتم ذلك، لذا اكتشفي الطرق العديدة المختلفة التي يمكنك من خلالها الظهور في عيد الفصح.

فساتين صيفية ملونة للاجتماعات العائلية

إذا اخترتِ فستاناً بدون أكمام أو فستان به أحزمة سباغيتي، ففكري في الذهاب بطول أطول لموازنة المظهر أو إضافة سترة خفيفة الوزن لاستكمال المظهر، على سبيل المثال أضيفي سترة كارديجان أو ارتدي فستاناً ميدي أو ماكسي لفستانك.

إطلالة مميزة لإفطار شم النسيم

إذا كان لديكِ وجبة فطور وغداء عائلية أو تجتمعين مع أصدقائك، فلا يزال الفستان خياراً مناسباً، بينما يمكنك أيضاً أن ترتدي شيئًا أقل رسمية إلى حد ما، جربي الأطقم المطبقة التي تأتي مع البنطلون أو التنورة أو الشورت، يمكنك أيضاً ارتداء طبعة جريئة أو بدلة إذا كنتِ تريدين شيئاً يبرز إطلالتك ويمكن أن تكمل السترة الخفيفة القصيرة أو السترة باللون الأبيض المظهر الجميل وتبقيكِ دافئة إذا لم تصل درجات حرارة الربيع بعد.

بلوزات منقوشة لمظهر منعش طوال اليوم

اعتماداً على المكان الذي تعيشين فيه، قد يكون ارتداء الفستان في عيد الفصح غير مناسب والخبر السار هو أن البلوزات المنقوشة تتماشى مع صيحات الربيع لعام 2023، جربي تنسيق بنطلون فاتح اللون أو تنورة، مع بلوزة بنقش الزهور الملونة لإطلالة لطيفة مستوحاة من الربيع ومثالية للطقس الانتقالي، اختاري حذاء أبيض مريح وعصرياً وإذا كنتِ تبحثين عن خيار غير رسمي لتناول الغداء أو البحث عن بيض عيد الفصح مع الأطفال؟ ارتدي بنطلون الجينز الأبيض مع بلوزة منقوشة

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