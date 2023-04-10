هل يقع خلع الزوجة إذا وقع دون علم الزوج؟.. قضية طرحها مسلسل جعفر العمدة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ناقش مسلسل جعفر العمدة، الكثير من القضايا التي تحدث في المجتمع من بينها قضية الخلع، بعدما اكتشف سيد العمدة، الذي يقوم بدوره الفنان أحمد فهيم، بأن وداد زوجته التي تقوم بدورها جوري بكر، خلعته منذ 7 أشهر دون علمه وتزوجت من غيره، ليصبح السؤال الذي يدور في الأذهان هل يقع خلع الزوجة إذا وقع دون علم الزوج؟، بعدما أثار كثير من التساؤلات من قبل جمهور العمل الدرامي الذي يشارك ضمن ماراثون رمضان 2023.

الإفتاء تجيب هل يقع خلع الزوجة إذا وقع دون علم الزوج؟

هل يقع خلع الزوجة إذا وقع دون علم الزوج؟، سؤال تكرر على الألسنة خاصة بعدما ناقشه مسلسل جعفر العمدة، للفنان محمد رمضان، ورد عليه الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني بقناة «الناس»، قائلًا إن الخلع نافذ ظاهرًا وباطنًا سواء علم الزوج أو لم يعلم بما أنه تم عن طريق المحكمة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رده عن سؤال ما حكم إقامة المرأة قضية خلع دون علم زوجها، كالتالي: «إن انفصال الزوجة عن زوجها يكون من خلال عدة طرق ومنها أن تطلب الزوجة الطلاق من زوجها بعد إخبارها له بأنها لا تستطيع معه الاستمرار، وحينها يعطيها الزوج حقوقها ويطلقها، مشيرًا إلى أن الحالة الثانية أن يرفض الزوج تطليقها إلا بعد تنازلها عن حقوقها».

وأشار الدكتور أحمد ممدوح، خلال الرد على السؤال، الحالة الثالثة لخلع الزوجة زوجها هي أن تخبره بعدم استطاعتها على الاستمرار في الزواج منه، وتطلب شهادة القاضي على ذلك، ما يعرف باسم الطلاق للضرر، وفيها يقوم القاضي بالتحقيق فيما تدعيه المرأة من أسباب تمنعها من الاستمرار مع الزوج، ويحكم لها بالطلاق بناءً على ما يراه.

والحالة الأخيرة التي يمكن أن تقوم الزوجة بخلع الزوج دون علمه، كالتالي هي أن تقيم المرأة قضية خُلع، وأنه ليس على المرأة حرمة في ذلك وأنه حق من حقوقها.

هل زواج المرأة بعد الخلع يعتبر زنا؟

وأكد أحمد ممدوح ببرنامج فتاوى الناس، أن زواج المرأة بعد الخلع زواجًا صحيحًا، وليس فيه أي شبهة زنا، لأن حكم الخلع الصادر عن القاضي نافذ ظاهرًا وباطنًا.

وأشار الدكتور أحمد ممدوح، إلى أن الزوجة تنحل من عقد زواجها بمجرد حكم القاضي، معقبًا: المرأة إن أقامت مع زوجها الذي خلعته علاقة بعد حكم القاضي فهذا هو الزنا، ولكن زواجها من غيره ليس فيه أي شبهة زنا.