طريقة عمل الكنافة بالمهلبية.. «مكونات متاحة في مطبخك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

إذا كنتِ ممن يحبون الوصفات الاقتصادية في الشهور العادية أو شهر رمضان بالتحديد، يمكنك الاعتماد على حلوى الكنافة بالمهلبية، فهي لا تحتاج إلى الكثير من المقادير الصعبة، إذ يمكن تحضيرها بمكونات سهلة في مطبخك، تلك الوصفة الشهيرة أكثر ما يميزها النشا والكنافة واللبن والسكر والعسل، ويمكن تجهيزها سريعا في أوقات المناسبات سواء العادية أو التي تأتي في شهر رمضان، يقدمها لكِ «هن» طريقة عمل الكنافة بالمهلبية على خطى الشيف نجلاء الشرشابي في السطور التالية.

طريقة عمل الكنافة بالملهبية

المقادير:

- ½ كيلو كنافة.

- كوب سمن.

- ½ كوب سكر بودرة.

- 2 ملعقة كبيرة نشا.

- ½ كوب قشدة بلدي.

- 2 كوب لبن.

- شربات.

- زبيب.

- جوز هند.

طريقة تحضير المهلبية لحشوة الكنافة

ولطريقة تحضير الكنافة بالمهلبية يجب إتباع الخطوات التالية:

- أولا، ضعي اللبن مع النشاء في إناء صغير على نار هادئة مع التقليب، ويستمر الطهي حتى يبدأ اللبن في اكتساب الحرارة.

- تضاف القشدة إلى اللبن، ويستمر الطهي حتى الغليان.

- ضيفي السكر البودرة، واستمري في الخفق حتى الوصول للقوام الكريمي واللون الأبيض الكريمي.

- تضاف الكنافة مع السكر البودرة مع التقليب جيدًا، ثم ذوبي السمن في مقلاة، وبعدها يضاف السمن مباشرة لوعاء تحضير الكنافة مع الخلط جيدًا باليدين حتى الانسجام المثالي للقوام.

- قومي برص ½ كمية خليط الكنافة في صينية الخبز مع مراعاة ضغطها جيدًا، بعد غليان خليط المهلبية انقليه لوعاء تحضير، ويضاف له الزبيب وجوز الهند مع التقليب.

قومي بفرد ½ كمية المهلبية فوق الكنافة في صينية الخبز باستخدام الملعقة، مع الحرص على توزيع ½ كمية الكنافة الباقية بالتساوي فوق طبقة المهلبية، ثم ساوي الطبقة الثانية من الكنافة بالضغط والتشكيل برفق باليد.

- تنقل صينية الكنافة للصف الأسفل في الفرن لمدة 10-15 دقيقة على درجة 180، ويستمر الخبز حتى يتحول لون سطح الكنافة للون الأحمر.

- انقلي صينية الكنافة للصف الأعلى بالفرن، ويستمر الطهي لمدة 10-15 دقيقة حتى تمام النضج.

- يضاف إليها الشربات بالتساوي فوق صينية الكنافة، ثم تغطى الصينية، وتترك لتبرد لمد 10 دقائق، وبعدها تقلب الصينية فوق طبق تقديم كبير، وتترك لتبرد لمدة 10-20 دقيقة.