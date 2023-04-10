5 أطعمة لتحسين الهضم في رمضان.. متوافرة داخل كل بيت

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلات الجهاز الهضمي خاصة خلال أيام شهر رمضان، وذلك لتناول كميات كبيرة من الطعام بعد ساعات طويلة من الصيام، لذلك يمكن الحصول على 5 أطعمة لتحسين الهضم في رمضان بشكل يومي، حتى يجرى التخلص من الشعور بالآلام والانزعاج، خاصة مشكلات عسر الهضم وغيرها من آلام المعدة الأخرى.

ويمكن التعرف على أبرز 5 أطعمة لتحسين الهضم في رمضان، وكذلك الحصول عليها بشكل يومي.

5 أطعمة لتحسين الهضم في رمضان

وخلال السطور الآتية نكشف عن أبرز 5 أطعمة لتحسين الهضم في رمضان، وفقًا لموقع healthline العالمي المعني بشؤون الصحة العامة.

1- الزبادي

يُصنع الزبادي من الحليب المخمر بواسطة بكتيريا حمض اللاكتيك، كما أنه يحتوي على بكتيريا صديقة تعرف باسم البروبيوتيك، وهي بكتيريا جيدة تعيش في الجهاز الهضمي ويمكن أن تساعد في تحسين عملية الهضم والحفاظ على صحة أمعائك.

ويمكن أن تساعد البروبيوتيك في علاج مشكلات الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ والإمساك والإسهال، كما ثبت أنها تعمل على تحسين هضم اللاكتوز أو سكر الحليب.

2- التفاح

يعد التفاح مصدر غني للبكتين وهي ألياف قابلة للذوبان، حيث يتجاوز البكتين الهضم في الأمعاء الدقيقة ثم يتم تكسيره بواسطة البكتيريا الصديقة في القولون، لذلك يستخدم بشكل شائع لعلاج الإمساك والإسهال. كما ثبت أنه يقلل من خطر الإصابة بالتهابات الأمعاء وكذلك التهاب القولون.

3- الشمر

يستخدم محتوى الشمر من الألياف في منع الإمساك وتحسين الهضم في الجهاز الهضمي.

4- بذور الشيا

تعتبر بذور الشيا مصدرًا ممتازًا للألياف، ما يجعلها تشكل مادة شبيهة بالجيلاتين في معدتك بمجرد تناولها، حيث أنها تدعم نمو البكتيريا الصحية في أمعائك وتسهم في عملية الهضم الصحية.

5- الحبوب الكاملة

تشمل الحبوب الكاملة المليئة بالألياف مثل، الشوفان، والكينوا والفارو، والمنتجات المصنوعة من القمح الكامل، ويمكن أن تساعد الألياف الموجودة في هذه الحبوب في تحسين عملية الهضم بشكل فعال.