إشادات واسعة بالفنانة دنيا سمير غانم في جت سليمة.. ما علاقتها بفوازير رمضان؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من البهجة والسعادة نجحت الفنانة دنيا سمير غانم في تقديمها بأولى حلقات مسلسل جت سليمة، الذي يعرض خلال النصف الثاني من دراما رمضان الحالي، وذلك لتقديمها مجموعة من الأغاني والاستعراضات المبهجة التي سرعان ما لاقت إشادات العديد من متابعي العمل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

إشادات بـ دنيا سمير غانم في جت سليمة

«الفنانة الشاملة» هكذا تلقت دنيا سمير غانم العديد من الإشادات عما تقدمه بمسلسل جت سليمة، ما بين التمثيل والغناء والاستعراض، إذ أنها تتميز دائمًا في تقديم هذا اللون من خلال أعمالها الفنية المختلفة، ما دفع البعض لترشيحها إلى تقديم فوازير رمضان فيما بعد على خطى كل من الفنانات نيللي وشريهان.

وحرصت دنيا سمير غانم على مشاركة بعض التعليقات الإيجابية التي أشادت بها، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، التي جاء من بينها «دنيا سمير غانم في رأيي هي أكتر فنانة مؤهلة تعمل فوازير رمضان زي نيللي وشريهان»، «دنيا سمير غانم عندها موهبة وقبول مش طبيعية والله، خفيفة على القلب، تحس من أول ما تظهر على الشاشة بس من قبل ما تتكلم تلاقي نفسك بتبتسم».

وخلال أولى أحداث مسلسل جت سليمة، قدمت دنيا سمير غانم مجموعة من الأعمال الاستعراضية المصحوبة بأغنيات مبهجة، التي جاءت آخرها أغنية قدمت بدايتها باللغة التركية، ما لاقت استحسان العديد من المتابعين.

وتدور أحداث مسلسل جت سليمة حول «سليمة» التي تقرأ كتابًا من كتب الأساطير وفجأة تجد نفسها داخل الكتاب، تسافر به عبر الحقبات الزمنية المختلفة، وفي كل حقبة تقدم قصة أسطورية تعيش فيها مغامرات عديدة وكل ذلك في إطار كوميدي.