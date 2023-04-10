طريقة عمل شربات البسبوسة في البيت.. «3 خطوات سريعة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل شربات البسبوسة، هو أكثر ما يشغل بال السيدات، لأنه يترتب عليه أن تخرج البسبوسة في شكل ومذاق مثالي، وفيما يلي نقدم لكم من خلال «هُن»، طريقة عمل شربات البسبوسة في البيت بسهولة خطوة بخطوة، لبسبوسة مثالية في المنزل، تقدميها لأسرتك خلال شهر رمضان الكريم، بحسب الشيف سالي فؤاد، على شاشة «سي بي سفرة»، والشيف حسن على قناة «الحياة».

طريقة عمل شربات البسبوسة

المقادير

- كوبان سكر.

- كوبان ماء.

- نصف كوب عسل جلوكوز.

- ماء ورد.

- ملعقة كبيرة سمنة.

طريقة التحضير

- ضعي السكر مع العسل الجلوكوز والماء وماء الورد على النار حتى يغلي لعمل شربات البسبوسة.

- ضيفي ملعقة السمنة.

- ‏ اتركي الخليط على النار حتى تتجانس المكونات تمامًا ويكتسب القوام المتوسط.

- يجب وضع الشربات الساخن على البسبوسة وهى ساخنة، ثم تغطى وتدخل الفرن مرة ثانية لمدة 10 دقائق أخرى بعد تمام النضج.

- اخرجي البسبوسة من الفرن.

- ‏زيني بالقشطة ورشيها بالفسدق المفروم أو أي نوع من المكسرات.

طريقة عمل شربات البسبوسة بالليمون

المقادير

- كوبين سكر.

- كوبين ونصف ماء.

- عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير

- ضعي الماء مع السكر في قدر على النار.

- قلبي المكونات جيدًا حتى تختلط المكونات.

- اتركي شربات البسبوسة على النار حتى تمام الغليان.

- ضيفي عصير الليمون مع استمرار التقليب.

- ضيفي ملعقة من السمن مع التقليب حتى تغلي من جديد ونطفأ عليها النار.

طريقة عمل شربات البسبوسة بالفانيليا

المقادير

- كوبان من السكر.

- كوب من الماء.

- ملعقة ماء ورد.

- ملعقة فانيليا.

- عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير

- ضعي الماء والسكر في وعاء عميق على نار متوسطة، مع عدم تقليب هذا الخليط حتى يغلي ويندمج مع بعضه.

- بعد غليان الشربات نهديء النار قليلًا.

- بعد مرور ربع ساعة أو أقل يضاف ماء الورد، وكذلك عصير النصف ليمونة.

- اتركي الشربات دون تقليب لمدة خمس دقائق على نار هادئة.

- ارفعي الشربات من على النار، وضعي الفانيليا مباشرةً، وقلبي جيدًا.

- اتركي الشربات ليبرد بعض الشيء قبل أن يوضع على البسبوسة.

- يجب وضع الشربات بشكل متناسق ومتوازن.