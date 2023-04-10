دليل صيحات الألوان العصرية لربيع وصيف 2023

أصبحت الألوان العصرية موضة جذابة في كل موسم ومع ذلك، عند الجمع بينهما، يمكن إنشاء معضلة أسلوبية، لأنها مهمة معقدة (أو هكذا يبدو)، لكن يجب أن نعترف بشيء ما، الحقيقة شيء آخر، لأنه من السهل للغاية اللعب مع الدائرة اللونية والاستمتاع بظلال الألوان.

هذا ما تدور حوله الموضة تجربة، أنماط جديدة وتغيير الواقع ولو مؤقتاً، ماذا تفعل الألوان بنا؟ يمكن أن تتداخل مع الحالة المزاجية، اللون الأزرق، على سبيل المثال، يجلب لنا الهدوء والسكينة، لذلك يمكن أن يساعدنا في تقليل التوتر، هناك اللون الأحمر الذي يغذي العاطفة بموقفه القوي ويرتبط اللون الوردي بالحب والحنان، لذلك يمكننا قضاء ساعات في الحديث عن كل معاني من معاني الألوان ومع ذلك، ما يجمعنا اليوم هو كيفية دمجها.

مزيج أحادي اللون بظلال مختلفة

نحن نعلم أن مزج الألوان هي تلك التي تتميز باستخدام نفس الظلال ولكن هذه المرة ستكون مختلفة قليلاً.

نحصل أيضاً على هذه النتيجة أحادية اللون من خلال اللعب بظلال مختلفة من نفي اللون، لفهم ذلك بشكل أفضل، سنذهب إلى منصة عرض دار أزياء أليكس لربيع وصيف 2023، التي لعبت في إطلالة واحدة بألوان وردية مختلفة، مما يخلق مظهراً ناعماً ومتطوراً.

تعتبر التركيبات أحادية اللون مثالية لإطراء الشكل، تولد الملابس ذات التماسك اللوني مظهراً دقيقاً ومتطوراً، مما يجعلها مثالية لتلك الأيام التي نأمل فيها أن نشعر بالأناقة دون أي جهد.

على سبيل المثال، اختارت Akris، في عرض أزيائها لربيع وصيف 2023، أنسجة متطورة، مثل الجلد ووضعتها مع طبقات أخرى أفتح ولكن دون أن تفقد خط اللون.

يصعب على البعض ارتداء الألوان الساطعة، لأنها تلفت الأنظار، إذا كنتِ تستخدمين لوناً ساطعاً، يمكنك موازنة المظهر بلون أكثر حيادية.

دعينا نتذكر أن الألوان المحايدة هي تلك الأساسية، مثل الأبيض والأسود والرمادي والبيج، كل هذه ستعمل مع أي ظل ساطع، سواء كان أخضر أو ​​برتقالياً أو وردي أو أزرق.

مزيج من اللون البرتقالي والوردي نابض وحيوي، الألوان الدافئة والمتشابهة تكمل بعضها البعض بشكل مثالي، الآن، سوف يعتمد على الدرجة اللونية لكل واحدة للحصول على نتيجة أو أخرى.

يؤدي استخدام ظل أفتح من اللون الوردي ودرجة أغمق من اللون البرتقالي إلى مظهر ناعم وحساس، لكن اختيار الظلال الساطعة من كلا اللونين يخلق تأثيراً جذاباً وجريئاً.

يخلق اللون الأحمر والأخضر معاً ثنائياً مثيراً للاهتمام، حيث إنهما لونان مكملان ( وهما متعاكسان على عجلة الألوان) مما يخلق ملابس نشطة ومتميزة وأفضل الملابس.

في هذا الارتباط، سيكون من الممكن اللعب بظلال صلبة وغير شفافة وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان من الصعب ارتداء مظهر مكون من ثياب ملونة، فيمكن ارتداؤها في الإكسسوارات، أي ارتداء فستان بيج وارتداء حذاء أحمر وحقيبة خضراء أو العكس زو من خلال نقشات الألوان.

إذا قمنا بمراجعة موضع الأصفر والأرجواني على الدائرة اللونية،لاحظنا أنهما متناقضان وهذا هو السبب في أنهما يخلقان مزيجاً مثيراً للاهتمام وجذاباً.

أيضا، الأصفر هو لون دافئ ومشرق، في حين أن الأرجواني بارد، مما يجعلها باردة وناعمة، عند الدمج.

ظهرت الألوان الساطعة في كل مكان، لكن الأزياء الراقية أرادت تذكيرنا بأن الأسود والأبيض سيكونون الفائزين الأبديين.

هذا المزيج رزين وساحر وعصري ونجاحه مضمون.

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