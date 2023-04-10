حيل تنسيق رائعة لتجديد خزانة ملابسك في فصل الربيع

إن تجديد أسلوبك للموسم الجديد لا يتطلب شراء ملابس جديدة، في كثير من الأحيان، تكون القطع التي ستضفي الحياة على مظهرك موجودة بالفعل في خزانتك والسر في أسلوب التنسيق، سواء كان الأمر يتعلق بتغيير الألوان أو التصميم أو الأطوال أو الطريقة التي ترتدي بها إكسسواراتك.

على الرغم من أن وسائل التواصل الاجتماعي هي أساس أفكار التنسيق، إلا أن مدارج أسبوع الموضة هي المصدر الأغنى والأكثر أصالة للإلهام على الإطلاق وهنا يرفع أمهر المبدعين في الصناعة حدود التصميم ويشجعوننا على رؤية ملابس معينة بطريقة جديدة، بالطبع ، لكل علامة تجارية وكل مدير إبداعي رؤيته الخاصة، لذلك قد يكون من المفيد التعرف على رموز العلامات التجارية المختلفة لمعرفة أيها يناسب أسلوبك الشخصي.

لقد قدمت لنا مجموعات ربيع وصيف 2023 أساسيات خزانة الملابس، مثل البلوزات أو القميص بأكمام طويلة والألوان المتاحة، استمري في التمرير إذا كنتِ تبحثين عن حيل بسيطة في التصميم لمنح خزانة ملابسك دفعة جديدة من الطاقة، مختارة من دور الأزياء العالمية.

أضيفي لمسة من اللون في خزانة ملابسك الربيعية باللون الأحمر، سواء في المظهر الكلي أو إضافة لمسة طفيفة من اللون مع حقيبة أو حذاء، فإن هذا الظل سوف ينشط أسلوبك للموسم الجديد.

كانت مجموعة Miu Miu لربيع وصيف 2023 فريدة من نوعه في جعلنا نرغب في ارتداء الملابس الرياضية خارج صالة الألعاب الرياضية، في فبراير الماضي، عرض المنزل الإيطالي أزياء بسيطة للغاية مثل المعاطف والهودي الرمادية والسراويل الضيقة والأحذية بدون كعب، إنه المظهر المثالي لأيام الربيع الباردة، أما إذا كان الطقس حاراً جداً، استبدلي بنطلونك الرياضي المحبوك بتنورة قصيرة واستبدلي معطفك من الصوف بسترة خفيفة الوزن.

قدمت العديد من مجموعات الأزياء التنورة فوق البنطلون خذي فكرة من دار أزياء Fendi والتزمي بلون واحد محايد (كحلي أو رمادي أو أسود) وقومي بإنهاء المظهر بمزيد من الملحقات المصقولة.

كان الجينز منتشراً في كل مكان هذا الموسم، سواء على منصات عرض الأزياء أو خارجه ومع ذلك، كان الاختلاف واضحاً عن السنوات الماضية، قومي بإقران قميص جينز مترهل مع بنطلون جينز واسع الأرجل ومجوهرات ذهبية مكتنزة لإطلالة رائعة تحقق التوازن المثالي بين الفخامة والأسلوب الكاجوال.

ربما تكون هذه هي أسهل حيلة تنسيق يمكنك تجربتها هذا الموسم، في الأساس، كل ما تحتاجينه هو بلوزة من الجيرسيه وبلوزة بدون أكمام قصيرة بألوان متكاملة وما عليكِ سوى وضع القميص فوق الجزء العلوي بأكمام طويلة، إلى الملابس، مثل التنورة الضيقة أو البنطلونات المصممة حسب الطلب.

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