طريقة عمل الكفته على الفحم.. «أحلى من المطاعم»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر طريقة عمل الكفتة على الفحم، واحدة من الأكلات التي يتميز بها الحاتي ومطاعم المشويات، إذ تحتوي على طعم مميز بسبب توابلها وطريقة عملها، بالإضافة إلى أن اللحمة كذلك لها مواصفات محددة، لذلك تعلمي طريقة تحضيرها بسهولة وخطوات بسيطة في منزلك حتى تساعدك في تجهيز العزومات سواء الرمضانية أو العادية، حيث لا يمكنك الاستغناء عن تلك الوجبة بشكل عام، ويقدمها لكِ «هُن» طريقة عمل الكفتة على الفحم على خطى طريقة الشيف غادة التلي، والشيف نجلاء الشرشابي على قناة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل الكفتة على الفحم

- كيلو لحم مفروم.

- رغيف خبز بلدي.

- بصل مبشور.

- بهارات.

- ملح.

- فلفل أسود.

- فحم.

- بقدونس مفروم.

طريقة التحضير

ولطريقة عمل الكفته المشويه على الفحم، يفضل إتباع الخطوات التالية:

- يوضع الرغيف البلدي في الماء ثم يصفى، لعمل الكفتة المشوية، ثم بعد ذلك تُخلط اللحم المفروم مع الخبز والبصل والملح والفلفل الأسود والبهارات.

- تُشكل الكفتة على أعواد، وبعدها تُوضع الكفتة التي شكلتيها في الصينية وتدخل الفرن حتى تمام النضج.

- ولعي فحمة ثم غطيها بمادة دهنية وضعيها مع الكفتة ثم غطي الصينية، بعد أن تستوي تماما تُقدم الكفتة مع البقدونس المفروم للتزيين.

طريقة أخرى لعمل كفتة مشوية على الفحم

- لحم مفروم ناعم.

- بصل مبشور.

- ملح.

- فلفل أسود.

- خبز فينو صغير.

- بقدونس.

- قطعة فحم مشتعلة.

- بيكينج باودر.

- زيت.

- بقدونس للتقديم.

- خبز للتقديم.

طريقة التحضير

- ولطريقة عمل الكفتة المشوية على الفحم، أولا يُخلط اللحم المفروم مع الملح والفلفل والبقدونس والبيكينج باودر ثم يفتت الخبز ويبل بالماء.

- يُعصر البصل ثم يضاف إلى الخليط مع الاحتفاظ بالماء ثم يعصر الخبز ويضاف للخليط.

- شكلي الكفتة على أسياخ خشبية ثم تدهن بماء البصل وتشوى بالفرن لمدة عشرون دقيقة مع مراعاة التقليب على الجانبين.

- توضع قطعة الفحم المشتعلة مع الكفتة وتُطفئ بنقطة زيت ثم تغطى الصينية بالفويل لمدة دقيقتين.

- تُقدم الكفتة مع البقدونس والخبز.