طريقة عمل البسبوسة بالزبادي.. وصفات سهلة غير مكلفة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر البسبوسة بالزبادي، من أكثر أنواع الحلوى التي تتواجد على مائدة الإفطار في شهر رمضان الكريم، إذ يفضل تناولها الكثير من الأسر خاصة الأطفال، نظرا لمذاقها الطيب والشهي، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها بأكثر من وصفة وطريقة، من خلال متابعة كبار الشيفات البارعين في مجال الحلويات المختلفة.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، طريقة عمل البسبوسة بالزبادي، على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي.

مقادير البسبوسة بالزبادي

- كوبان من دقيق السميد.

- زبادي.

- نصف كوب من السكر.

- ملعقتان من السمن.

- ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج باودر.

الشربات

- كوبان من السكر.

- كوب من الماء.

- نصف ليمونة.

طريقة عمل البسبوسة بالزبادي

- إحضار وعاء عميق مع وضع دقيق السميد به مع إضافة البيكنج بودر، ومن ثم خلطهم جيدًا مع بعضهم البعض حتى تمتزج المكونات والمقادير.

- وضع السمن على نار هادئة حتى تمام الذوبان، بشرط ألا تصل حد القدح، ثم إضافته إلى الخليط والتقليب الجيد لها من خلال ملعقة خشبية حتى يتم توزيعها جيدًا، حتى تتشرب الدقيق.

- إضافة الزبادي مع التقليب المستمر للحصول على عجينة البسبوسة ذات القوام المتماسك، ثم إحضار صينية ودهنها بقليل من السمن، ووضع السميد عليها لكن دون كثرة لتبطينها، وبعدها توضع داخل الفرن.

- ترك الصينية داخل الفرن حتى تمام النضج على درجة حرارة 180، وتشغيل الشواية عليها من 5 إلى 10 دقائق.

تكات البسبوسة بالزبادي

- إخراج الصينية بعد تمام النضج من الفرن الكهربائي، ومن ثم سقيها بالشربات المغلي لمدة 3 دقائق، وهي ساحنة، حتى تجعلها طرية وتمتصه بسهولة، وتقطيعها في أطباق وتقديمها للأسرة والضيوف، مع القشدة البلدي أو الفلاحي.