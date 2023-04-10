طريقة عمل الزلابية مثل الجاهزة.. «كلمة السر في الزيت الغزير»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تحرص أغلب السيدات على صنع حلويات رمضان اللذيذة بنفسها لأهل بيتها، لضمان جودة المكونات التي تحتويها الحلويات، وتجنب تناول المُباعة التي تحتوي على المواد الحافظة، والتي يمكن أن تضر أفراد الأسرة، وحرصًا منا على صحة أسرتك، سنقدم لكِ في السطور القادمة طريقة عمل الزلابية بخطوات بسيطة في منزلك، بحسب الشيف، نجلاء الشرشابي في برنامجها الذي يعرض على شاشة «سي بي سي سفرة».

المقادير المطلوبة لطريقة عمل الزلابية

لـ طريقة عمل الزلابية في منزلك ستحتاجين إلى:

- كوبان من الدقيق.

- كوبان من المياه.

- زيت.

- رشة ملح.

- معلقة كبيرة نشا.

- معلقة كبيرة سكر.

- معلقة صغيرة خميرة فورية.

- معلقة صغيرة فانيليا.

- شربات.

- ماء الورد للتزيين.

طريقة عمل الزلابية

ولـ طريقة عمل الزلابية، ضعي المكونات في إناء عميق، وقلبيهم جيدًا حتى التجانس، ويصبح لديك عجين متماسك تستطيعي تشكيله.

- اتركي العجين جانبًا في بيئة دافئة ومظلمة حتى تتخمر ويصبح قوامها ثقيل.

- ضيفي كمية غزيرة من الزيت في إناء على النار، وأتركيه حتى يسخن.

- بعد ارتفاع درجة حرارة الزيت، لتصبح جاهزة لعمل الزلابية، ضعي في قبضة يديك قطعة من عجين الزلابية، وباستخدام معلقة الأكل خذي قطع صغيرة من العجين وضغيها في الزيت، كرري ذلك حتي يكون لديك العديد من حبات الزلابية في الإناء.

- قلبي قطع الزلابية في الزيت حتي تنتفخ وتأخد اللون الذهبي.

- اخرجي قطع الزلابية من الزيت، وضعيها في وعاء كبير يحتوي على الشربات وماء الورد، يمكنك استعمال شربات السكر دون أي إضافات عليه، وذلك على حسب رغبتك.

- قلبي كمية الزلابية التي قمتي بصنعها في الوعاء جيدًا حتي تتشبع من الشربات.

- والآن أصبحت الزلابية جاهزة للتقديم، يمكنك رش القليل من سكر البودرة عليها للتزيين، تقدم باردة.