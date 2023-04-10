تكات وحركات الشيف حسن في رمضان.. «استخدمي الدقيق المتعدد في الحلويات»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

إعداد وجبة الفطار في رمضان، من أكثر الأمور التي تفكر بها السيدات، وتبدأ بعضهن سؤال المقربات من الأصدقاء والأقارب حول وجبات متنوعة تكون مناسبة طوال الشهر، بل ويمتد السؤال إلى أطباق الحلويات المختلفة التي تأتي بعد يوم صيام طويل، وفي مقدمتها طبق الكنافة، لذلك قدم الشيف حسن، من خلال «هُن»، نصائح للسيدات لإتباعها في شهر رمضان المُبارك عند إعداد الفطار.

نصائح الشيف حسن

قدم الشيف حسن، نصائح للسيدات لإتباعها في شهر رمضان:

- لا تحددي ميزانية خاصة برمضان، اشتري بنفس الميزانية الخاصة بك قبل رمضان.

- ضيفي عناصر غذائية على كمية الطعام التي تشتريها تقويها وتعززها.

- اشتري الكمية على قد احتياجات الأسرة.

- وفري بدائل للأطعمة غير المتاحة.

- التنوع بين الأكلات الرمضانية على السفرة.

- التوازن في عناصر الطعام أفضل من البروتين المبالغ.

- تناول عصائر الطبيعية الغنية بالمياه مثل البلح باللبن أو البرتقال.

- تقسيم نوعية الأطعمة ما بين النشويات والخضروات واللحوم.

- شراء كل صنف من مكانه أي اشتري اللحمة من منفذ بيع الجزارة، وشراء الخضراوات من الأسواق، وليس الأماكن المجمعة لكل الأصناف، فالأسواق في أماكن الخدمات مجمعة كل السلع.

- اختاري بنفسك الأطعمة التي تريدين إعدادها.

- إعداد ما تبقى من الطعام بأصناف مختلفة.

تكات وحركات الشيف حسن

قدم عدة نصائح عند إعداد الحلويات، كالتالي:

- يفضل استخدام دقيق متعدد الاستخدامات منخول أو دقيق خاص بالحلويات.

- يرجى اختبار الخميرة للتأكد من فاعليتها.

- اسقي الكنافة من النص أكثر من الجوانب حتى لا تجف وتنشف من العسل.

طريقة عمل الكنافة بتكات الشيف حسن

المقادير

- نصف كيلو كنافة مجمدة.

- ربع كوب من السمن السايح.

- ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

مقادير شربات الكنافة

- كوبان من السكر.

- نصف ليمونة.

- كوب ماء.

خطوات تحضير الكنافة

- جهزي شربات الكنافة، ضعي السكر وكوب الماء في إناء علي النار.

- مع بداية الغليان ضيفي عصير الليمون واتركي على النار لمدة 5 دقائق.

- اتركي الشربات ليبرد ويدخل الى الثلاجة.

- قطعي الكنافة إلى قطع صغيرة ناعمة.

- حضري صينية مناسبة وادهني بالسمن من أسفل ومن الجوانب.

- ضعي نصف الكنافة أو أكثر قليلًا وغطيها جيدًا.

- ضيفي العسل إلى الكنافة في الوسط أكثر من الاطراف.

- ضيفي باقي الكنافة ودخلي الصينية في الفرن ساخن 180 درجة، تتلون من الجوانب ومن فوق ثم اخرجيها من الفرن.